Міжнародний День тещі, який святкують щорічно в четверту неділю жовтня, у 2018 році випадає на 28 жовтня. Факти ICTV уже зібрали найкращі та найтепліші привітання з Днем тещі.
Найприкольніші та найоригінальніші привітання для тещі – сказані від щирого серця! Саме так можна висловити подяку та вдячність за розуміння, терпіння і допомогу, а головне – за найкращу у світі дружину.
Теплі та щирі привітання з Днем тещі – в нашій добірці.
І
У вас з’явився гарний зять,
Та зять, як кажуть, любить взять,
То ж Ви комори відкривайте
І що зять захоче – все давайте,
Придбайте зятю Мерседеса
То житимете, як принцеса!
ІІ
Всіх благ земних я Вам бажаю,
Хай не приходить в хату зло,
Найкращі квіти Вам дарую
За щирість і тепло.
ІІІ
Хай усмішка в очах Ваших іскриться
Пісень веселих грає водограй,
Нехай весна в квіту присниться
І щастя переллється через край.
IV
Від усієї душі бажаю щастя, любові, здійснення мрій! Нехай життя, як яскрава мозаїка, складається зі світлих фарб радості, незабутніх подій, а кожен новий день дарує успіх і чудовий настрій!
V
Не кожному зятю, повірте, везе,
Що теща його кісточки не гризе!
Мені, слава Богу, із цим пощастило,
Бо теща в мене добра й мила!
Зі святом!
Читайте: Теща “здала” зятя в поліцію з 2 кг наркотиків
Ми також писали про те, що можна подарувати тещі в її свято.