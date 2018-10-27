PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Переможниця конкурсу краси знепритомніла на сцені/

Переможниця конкурсу краси знепритомніла на сцені

Парагвайка Клара Соса знепритомніла на сцені після того, як її оголосили переможницею конкурсу краси Miss Grand International.

Відеозапис того, що сталося з’явилася на YouTube.

Суперниця з Індії Мінакші Чаудхарі, що стояла поруч з нею, не змогла підхопити дівчину.

На кадрах конкурсантки стоять один навпроти одного, тримаючись за руку і чекаючи оголошення ведучого.

Читайте: Топлес і червона доріжка. Топ-20 фото Міс Україна Всесвіт 2018

Коли той виголосив Парагвай, Соса похитнулася і впала на поміст. Через деякий час вона прийшла до тями і змогла приміряти корону.

Нагадаємо, трансгендер представить Іспанію на Міс Всесвіт 2018.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Мііс Україна 2018
Міс Україна 2018 – ім’я переможниці
Міс Україна 2018
Переможниця Міс Україна 2018 (ГОЛОСУВАННЯ)
У мене немає ноги, а у вас серця – дівчина з протезом пройшла у фінал Міс Італія
Челсі Сміт
Міс Всесвіт померла в США
Кейт Грант із синдромом Дауна
Вперше в історії. Модель з синдромом Дауна перемогла в конкурсі краси
Міс Бум-Бум 2018: бразилійки показали рентгенівські знімки своєї п’ятої точки
Міс Україна Всесвіт 2018
Подруга Нємцова та коханка чоловіка Ані Лорак. Фіналістки Міс Україна Всесвіт 2018 (ГОЛОСУВАННЯ)
українці в Канаді
Життя в Канаді: історія учасниці конкурсу Міс Українська Канада
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка