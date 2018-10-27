Щороку у Нью-Йорку проходить один з найвідоміших фестивалів світу Great Jack O’Lantern Blaze. І присвячений він Хелловіну. Факти ICTV зібрали для вас найкращі фото з заходу, щоб ви точно знали, як прикрасити будинок до наймістичнішого свята.

Рівно на місяць маєток Ван Кортленд перетвориться на невелике місто гарбузів і будиночків, які мерехтять вогниками. Настрій Хелловіну створюють понад 7 тисяч гарбузових світильників, а також неймовірні скульптури і інсталяції, що рухаються.

На фестивалі працює понад тисячу волонтерів. Вони стежать за тим, щоб не перегоріли світильники і замінюють зіпсовані гарбузи свіжими.

Пропонуємо вашій увазі фото відвідувачів фестивалю в Instagram.

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До речі, Факти ICTV зібрали найкращі заходи Києва на Хелловін 2018.

ФОТО: xxlittlelulu/Instagram; The Great Jack O’Lantern Blaze/Instagram