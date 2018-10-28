Усі зяті повинні знати, що кожну четверту неділю жовтня відзначається неофіційне свято – Міжнародний день тещі. У 2018 році воно припадає на 28 жовтня.

Свято хоч і жартівливе, але досить популярне у багатьох країнах.

За деякими даними, День тещі почали відзначати з 1934 року як альтернативу Дню матері.

Авторство приписують редактору однієї з американських газет у Техасі, який просто пожартував на сторінках видання про те, що, мовляв, теща – це ж друга мама, тому має право на своє свято, як День матері або День батька.

Так з його легкої руки свято почали відзначати у США, в країнах Латинської Америки, а потім і Європи.

При цьому спочатку День тещі святкували навесні, але потім його дата перемістилася на четверту неділю жовтня.

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В Україні Міжнародний день тещі став відомий нещодавно. Проте – це чудовий привід налагодити діалог зятя з тещею, чиї відносини давно стали приводом для анекдотів.

Тож, дорогі чоловіки, якщо хочете, щоб у вашій родині був мир і спокій, подумайте, як зробити тещу своїм другом і союзником.

Відзначаючи свято, не скупіться на компліменти і подарунки тещі, яка виховала дружину, прекрасну господиню і турботливу матір ваших дітей.

Факти ICTV підібрали кілька варіантів подарунка для тещі.

Торт з рушників для улюбленої тещі Пахощі

Такий набір з двох рушників – яскравий, потрібний подарунок, що запам’ятається. У декорі використані квіти і мило ручної роботи з ароматом троянди або шоколаду. Теща точно оцінить вашу хазяйновитість.

Вартість подарунка – 900 грн.

Сертифікат на відвідування СПА-салону

Згадайте, скільки сил вкладає ця жінка в благополуччя вашої родини, і ви зрозумієте, що їй просто необхідний відпочинок, на який завжди не вистачає часу.

Подаруйте тещі одну процедуру або цілий день релаксу – все залежить від ваших фінансових можливостей. Вона буде вдячна за турботу.

Приготуйте вечерю для тещі

Оскільки свято сімейне, відзначати його краще у колі найближчих людей. Ви напевно знаєте смаки свої тещі. Здивуйте і приготуйте на вечерю її улюблені страви або просто запропонуйте виїхати сім’єю за місто на шашлики. Мир і спокій у родині гарантовано, а теща стане найкращим другом!

До слова, СБУ розіграла вбивство директора харківського комунального підприємства, щоб врятувати його від колишньої тещі.

Фото: kharkov.prom.ua, pixabay.com, pro-prazdniki.com