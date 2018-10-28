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Гороскоп на сьогодні, 28 жовтня

Перша половина дня більше підходить для очисних заходів та усамітнення – наприклад, прибирання приміщень, прогулянки на природі, дотримання поста.

Гороскоп

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Добре надати всіляку підтримку і зробити щось приємне для найближчих. Краще уникати конфліктних ситуацій, не підтримувати їх та не починати.

Сьогодні сприятлива будь-яка незначна діяльність, турбота про рідних. Гарний час для творчості, навчання, а також відпочинку. Час створювати затишну атмосферу у домі. Важку роботу бажано виключити зі списку справ. Важливо приділити увагу дітям, дати їм підтримку. Сьогодні варто згадати про вашу безумовну любов до них і проявити своє заступництво, а виховання і обговорення помилок краще відкласти на інший день.

Несприятливо: підстригання нігтів, стрижка волосся.

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До речі, Факти ICTV також публікували гороскоп на листопад 2018для представників всіх знаків зодіаку.

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