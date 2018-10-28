PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Найкращі СМС-привітання з Днем тещі/

Найкращі СМС-привітання з Днем тещі

Міжнародний День тещі, який святкують щорічно в четверту неділю жовтня, у 2018 році випадає на 28 жовтня. Факти ICTV уже зібрали найкращі та найтепліші привітання з Днем тещі.

привітання тещі

Найприкольніші та найоригінальніші привітання для тещі – сказані від щирого серця! Саме так можна висловити подяку та вдячність за розуміння, терпіння і допомогу, а головне – за найкращу у світі дружину.

Теплі та щирі привітання з Днем тещі – в нашій добірці.

І

У вас з’явився гарний зять,
Та зять, як кажуть, любить взять,
То ж Ви комори відкривайте
І що зять захоче – все давайте,
Придбайте зятю Мерседеса
То житимете, як принцеса!

ІІ

Всіх благ земних я Вам бажаю,
Хай не приходить в хату зло,
Найкращі квіти Вам дарую
За щирість і тепло.

ІІІ

Хай усмішка в очах Ваших іскриться
Пісень веселих грає водограй,
Нехай весна в квіту присниться
І щастя переллється через край.

IV

Від усієї душі бажаю щастя, любові, здійснення мрій! Нехай життя, як яскрава мозаїка, складається зі світлих фарб радості, незабутніх подій, а кожен новий день дарує успіх і чудовий настрій!

V

Не кожному зятю, повірте, везе,
Що теща його кісточки не гризе!
Мені, слава Богу, із цим пощастило,
Бо теща в мене добра й мила!
Зі святом!

Читайте: Теща “здала” зятя в поліцію з 2 кг наркотиків

Ми також писали про те, що можна подарувати тещі в її свято.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка