Міжнародний День тещі, який святкують щорічно в четверту неділю жовтня, у 2018 році випадає на 28 жовтня. Факти ICTV уже зібрали найкращі та найтепліші привітання з Днем тещі.

Найприкольніші та найоригінальніші привітання для тещі – сказані від щирого серця! Саме так можна висловити подяку та вдячність за розуміння, терпіння і допомогу, а головне – за найкращу у світі дружину.

Теплі та щирі привітання з Днем тещі – в нашій добірці.

І

У вас з’явився гарний зять,

Та зять, як кажуть, любить взять,

То ж Ви комори відкривайте

І що зять захоче – все давайте,

Придбайте зятю Мерседеса

То житимете, як принцеса!

ІІ

Всіх благ земних я Вам бажаю,

Хай не приходить в хату зло,

Найкращі квіти Вам дарую

За щирість і тепло.

ІІІ

Хай усмішка в очах Ваших іскриться

Пісень веселих грає водограй,

Нехай весна в квіту присниться

І щастя переллється через край.

IV

Від усієї душі бажаю щастя, любові, здійснення мрій! Нехай життя, як яскрава мозаїка, складається зі світлих фарб радості, незабутніх подій, а кожен новий день дарує успіх і чудовий настрій!

V

Не кожному зятю, повірте, везе,

Що теща його кісточки не гризе!

Мені, слава Богу, із цим пощастило,

Бо теща в мене добра й мила!

Зі святом!

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