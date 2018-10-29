PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / 12 метрів і 4 тонни: перший міст, надрукований на 3D-принтері/

12 метрів і 4 тонни: перший міст, надрукований на 3D-принтері

Компанія MX3D побудувала перший у світі пішохідний міст, виконаний за технологією 3D-друку методом дугового зварювання. Його встановлять в Амстердамі.

Про це повідомляє Радіо свобода.

Проект втілювали протягом трьох років.

Спеціальний робот зі зварювальним апаратом фактично “виростив” конструкцію зі сталевого дроту. Міст планують встановити над одним з каналів в Амстердамі наступного року.

Читайте: У Росії побудували будинок, надрукований на 3D-принтері

Довжина моста становить 12 м, маса – близько чотирьох тонн.

До слова, у березні американський стартап ICON представив перший будинок у США, роздрукований на 3D-принтері.

Фото: dreamstime.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Житло в Амстердамі
Життя в Амстердамі: як купити житло і ціни
iPad
В Амстердамі у магазині Apple вибухнув iPad – людей евакуювали
В Амстердамі фургон протаранив будівлю газети та загорівся
амстердам
В Амстердамі заборонять оренду житла онлайн і піднімуть податок для туристів
Біопластик
Біопластик, що розкладається за 3 місяці – де використовують та як рятує екологію
3D-принтер та бездротовий заряд для телефона: нові українські гаджети
У США вперше роздрукували будинок на 3D-принтері
Канали Амстердама
Канали Амстердама перетворилися на ковзанки
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка