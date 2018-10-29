Компанія MX3D побудувала перший у світі пішохідний міст, виконаний за технологією 3D-друку методом дугового зварювання. Його встановлять в Амстердамі.
Про це повідомляє Радіо свобода.
Проект втілювали протягом трьох років.
Спеціальний робот зі зварювальним апаратом фактично “виростив” конструкцію зі сталевого дроту. Міст планують встановити над одним з каналів в Амстердамі наступного року.
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Довжина моста становить 12 м, маса – близько чотирьох тонн.
До слова, у березні американський стартап ICON представив перший будинок у США, роздрукований на 3D-принтері.
Фото: dreamstime.
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