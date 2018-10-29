Хелловін – містичний час. Факти ICTV зробили для Вас добірку найжахливіших монстрів з фільмів.

Збираєтеся провести Хелловін 2018, переглядаючі фільми жахів? Тоді цей рейтинг саме для вас. Згадаємо найжахливіші та культові фільми та подивимося їх разом.

7. Дементор

Згусток пітьми, він буквально висмоктує життя зі своїх жертв! Ймовірно, Дементор найбільш лякаючий персонаж з Гаррі Поттеру.

Він періодично з’являється протягом всієї кіносаги, до падіння Темного Лорда.

6. Голлум

Голлум або Смеагорл – вигадана істота, один з ключових персонажів творів Джона Толкіна Хоббіт і Володар перснів.

Одержимість обручкою перетворила його із доброго створення на монстра без волосся, невисокого зросту і з великими очима.

Може, комусь маленький хоббіт і не здасться страшним, але його страхітливий образ і чорна душа заслуговують на шосту сходинку у нашому рейтингу. Тільки згадайте момент, коли він по-звірячому розправляється з живою рибою. Жахливе видовище, особисто у мене від нього мурашки по шкірі!

5. Фредді Крюгер

Хто не боявся у дитинстві Фредді Крюгера? Кошмар на крилах ночі, страшний сон наяву – він проникає у твій розум, коли ти спиш. А помираючи уві сні – гинеш і у реальності …

Кошмар на вулиці В’язів Уеса Крейвена – приклад класичного фільму жахів. Діти по всьому світу досі бояться засинати, подивившись його, адже уві сні до них може прийти понівечена людина у капелюсі та з ножами замість рук – і забрати у пітьму.

4. Чужий

Саме цей науково-фантастичний фільм жахів режисера Рідлі Скотта Чужий розвінчав невиправдано романтичні уявлення про космічні простори. Космос – не гармонійні галактики, керовані вищим розумом. Космос – місце, де ніхто не почує твій крик.

Це, напевно, найстрашніша історія про інопланетян. Віддаємо їй четверте місце у нашому рейтингу.

3. Воно

Можливо, саме з цього фільму бере витоки така незвична фобія, як боязнь клоунів … Монстр з величезними зубами, страшними вогняними очима – найжахливіший страх не тільки дітей, а й дорослих.

Кінокартини 1990 і 2017 років стали одними з найкращих екранізацій однойменного роману короля жахів Стівена Кінга.

Остання стала найкасовішим хоррором в історії. Фільм зібрав у прокаті понад $500 млн. А танець злого клоуна навіть став мемом.

2. Джиперс Криперс

Друга сходинка нашого рейтингу. Саме після цього фільму у дитинстві я боялася засинати вночі. Це був найстрашніший кошмар!

Персонаж постає, як загадкова темна фігура, безмовний серійний вбивця, який перебуває у пошуку наступної жертви. По ходу сюжету стає зрозуміло, що він не людина, хоча так хоче нею здаватися.

Він має риси інопланетянина – лиса голова, яку він ховає під фермерським капелюхом, гострі зуби і крила. Фільм вселяє безвихідь, що найбільше і лякає.

1. Пірамідоголовий

Перше місце ми віддаємо монстру з фільму Сайлент Хілл. Дроворуб, Бугимен, Червоне Пірамідальне Щось, Пірамідоголовий – у нього, як і у Диявола, багато імен. Він у забрудненому кров’ю фартухові й рукавицях нагадує м’ясника.

Величезний шолом повністю приховує обличчя чудовиська, залишаючи тим самим місце таємниці. Меч неймовірних розмірів – невід’ємна частина монстра, він постійно тягне його за собою. Все це наводить жах.

Пропонуємо Вам ознайомитись з найстрашнішими моментами з Пірамідоголовим. Відео не для людей зі слабкими нервами!

А ось, як створювалися найстрашніші монстри з цього фільму, у тому числі і Пірамідоголовий.



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До речі, раніше Факти ICTV робили добірку чудовиськ, від них у вас мороз піде по шкірі.