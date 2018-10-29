69-річна Крістін Маргарет О’Шіа з міста Таунсвілл (Австралія) протягом трьох років обкрадала своїх клієнтів заради операції з підтяжки обличчя.

Про це пише Daily Mail.

О’Шіа, що працює в компанії Amway, вмовила клієнтів віддати їй більше 84 тисяч австралійських доларів. Жінка говорила, що закупить на цю суму іноземну валюту, в тому числі Іракський динар.

З 2014 по 2017 рік жертви шахрайки переводили їй гроші більше 20 разів.

Однак більше половини суми австралійка витратила на косметичні процедури, в тому числі на підтяжку обличчя.

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26 жовтня по справі О’Шіа відбулося судове засідання.

Адвокат О’Шіа заявив, що клієнти його підзахисної повинні були знати про ризики при подібних вкладах.

Він також зазначив, що вона регулярно брала участь у благодійних акціях.

За його словами, О’Шіа готова виплатити компенсацію в 30 тисяч австралійських доларів на додачу до 6,8 тисячі австралійських доларів, які поліція вже вилучила у неї і повернула жертвами обману.

Жінку засудили до тюремного ув’язнення на два з половиною роки з можливістю вийти на свободу після чотирьох місяців ув’язнення.



Бабуся 3 роки крала у клієнтів заради підтяжки обличчя / 2 фотографии

До слова, студент з міста Роанок (США) Мануель Карлос Рамірез-Годой двічі за 3 місяці пограбував магазин спортоварів і вкрав 7 правих кросівок.

Фото: dreamstime.