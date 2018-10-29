Гороскоп на 29 жовтня прогнозує, що сьогодні емоційність, швидше за все, буде підвищеною, можливі різкі реакції на слова або бажання когось вколоти словом.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Не варто пускатися у звинувачення, про які можна пошкодувати в майбутньому. Прекрасний час для самоосвіти і навчання.

Потреба у спілкуванні краще реалізувати з тією компанією, де вам буде легко і спокійно, тепло.

Висока ймовірність тяги до деструктивних дій, особливо це може стосуватися стосунків і комунікацій.

Небажано влаштовувати розгляду з кимось – краще цей час використовувати на перегляд своїх глибинних, прихованих мотивів і дій, які вже заважають йти по життю.

Сьогодні – день для позбавлення всього, що пережило себе. Важливі починання можуть не принести очікуваний результат, їх краще перенести, так само як і важливі переговори, зокрема і телефонні.

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