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Гороскоп на сьогодні, 29 жовтня

Гороскоп на 29 жовтня прогнозує, що сьогодні емоційність, швидше за все, буде підвищеною, можливі різкі реакції на слова або бажання когось вколоти словом.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Не варто пускатися у звинувачення, про які можна пошкодувати в майбутньому. Прекрасний час для самоосвіти і навчання.

Потреба у спілкуванні краще реалізувати з тією компанією, де вам буде легко і спокійно, тепло.

Висока ймовірність тяги до деструктивних дій, особливо це може стосуватися стосунків і комунікацій.

Небажано влаштовувати розгляду з кимось – краще цей час використовувати на перегляд своїх глибинних, прихованих мотивів і дій, які вже заважають йти по життю.

Сьогодні – день для позбавлення всього, що пережило себе. Важливі починання можуть не принести очікуваний результат, їх краще перенести, так само як і важливі переговори, зокрема і телефонні.

До речі, подивіться секрети для кожного знака зодіаку, як досягти успіху, читайте – тут.

Ми також публікували ексклюзивний гороскоп на листопад 2018для представників усіх знаків зодіаку.

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