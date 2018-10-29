Тижневий гороскоп для всіх знаків зодіаку з 29 жовтня по 4 листопада 2018 року.

Гороскоп на тиждень має два вас багато порад і передбачень від зірок.

До речі, подивіться секрети для кожного знака зодіаку, як досягти успіху, читайте – тут.

Гороскоп для Овнів

Останній тиждень жовтня стане для вас доволі завантажений. Ви станете залежними від ресурсів, бажань, зацікавлень, кола оточення.

Якщо такий стан ви спостерігатимете за собою, то для того, аби не потрапити в рабство егоїстичних пристрастей, йдіть на поступки, догоджайте чужим запитам, однак робіть це щиро.

Забудьть про “я”, пам’ятайте, що ви не самотні, у вас є люди, які готові прийти вам на допомогу, тому знайте, що є тільки “ми”. Не можна допустити, аби матеріальні блага стали яблуком розбрату.

Об’єднуйтеся зусиллями, грошима, ідеями та натхненням. Це буде проявом сердечної любові по відношенню до людей не на словах, а на справі.

Тиждень принесе вам успішний процес психологічного катарсису, ваша інтуїція працюватиме відмінно. Якщо вам кепсько на душі, прощайте своїх кривдників, тоді і вам простяться гріхи та образи нанесені іншими.

Гороскоп для Тельців

Новий тиждень подарує вам тягу до нових знань. Будь-яка інформація буде чудово засвоюватися, а нова справа буде приносити неабияке задоволення. В результаті ви без особливих зусиль подолаєте навантаження, яке впаде на ваші плечі.

Також цей тиждень стане вдалим для відряджень та ділових переговорів. За допомогою великого бажання і сили думки, ви зможете домогтися бажаного результату.

Якщо ви посварилися з коханою людиною, тиждень надасть чудову можливість, щоб помиритися.

Проблем зі здоров’ям не передбачається. На вихідних можна влаштувати активний спосіб життя, займатися спортом, танцювати або відправитися в похід.

Це допоможе спрямувати енергію в потрібне русло і позбутися від моральних навантажень.

Зірки радять не сидіти вдома, а розважатися та отримувати нові враження. Відвідайте театр або сходіть на концерт.

Гороскоп для Близнюків

Цього тижня спостерігатиметься висока активність у фінансовій сфері. Ймовірно, у вас збільшаться доходи. Попри енергійну працю, ви активно витрачатимете зароблені гроші, однак витрати варто контролювати.

Перша половина тижня для тельців ідеально підійде для придбання дорогих прикрас, дзеркал, освітлювальних приладів і творів мистецтва.

Можна купувати речі для тривалого користування. У другій половині тижня робити великі придбання не варто, бо вони можуть виявитися низької якості.

Щодо особистого життя, то початок тижня обіцяє бути напруженим, часу для зустрічей практично не буде, проте друга половина тижня змінить ситуацію в протилежний бік.

У вихідні вас очікують приємні побачення.

Гороскоп для Раків

Перша половина тижня забезпечить вам цілий спектр вражень. Якщо ви закоханi, то роман може різко піти вгору. Справи йтимуть добре, однак варто творчо пiдiйти до вирiшення питань.

Бажано наповнити своє життя великим різноманіттям справ, поєднувати дiловi питання зi спiлкуванням та iншими задоволеннями.

Ви можете зустрiти людей, з якими вас пов`яжуть спiльнi проекти або бiльш iнтимнi почуття. На вас чекає пора оновлення почуттів. Це гарний час для перегляду своїх поглядів на романтичний союз.

Якщо докласти зусиль, то вам вдасться зробити його більш гармонійним.

Бажано проявити фантазію, піднести коханій людині подарунок або здивувати його приємним сюрпризом.

На початку бажано не планувати дорогих покупок. У п’ятницю можна очiкувати фінансових надходжень.

Гороскоп для Левів

Цього тижня для вас бажано плідно попрацювати. Такий режим вам припаде до смаку, а все буде виходити легко і швидко.

Можливий конфлікт з родичами, або коханою людиною. Для того, аби виправити ситуацію доведеться проявити тактовність і терпіння.

Якщо ж ви ще не знайшли своєї половинки, то зверніть увагу на тих, хто поруч. Можливо, хтось давно вже натякає вам на більш серйозні відносини.

У другій половині тижня, ви будете більш енергійнішими і витривалішими, ніж зазвичай. Це дуже вдалий час для того, щоб зайнятися спортом або фізичною працею.

Також цього тижня варто придбати одяг і взуття на зиму.

Гороскоп для Дів

До кінця тижня вам потрібно завершити усі починання, які накопичилися за останній час – в робочих питання та в стосунках.

Тиждень максимально сприятливий для змін в зовнішності – якщо ви мріяли про нову зачіску чи новий стиль одягу – сміливо втілюйте задумане в реальність.

Ваша рішучість також вам зіграє на руку і в особистих та любовних питаннях. Самотні Діви мають всі шанси зустріти надійного партнера, однак для цього вам потрібно докласти зусиль та взяти ініціативу в свої руки.

Друга половина тижня обіцяє зміцнення творчого потенціалу, посилення оптимізму і поліпшення фізичної форми.

Зараз можна займатися спортом, відвідувати фітнес-центри, а також розважальні заходи.

Гороскоп для Терезів

Початок тижня буде неабияк напруженим, ваші витрати можуть бути пiдвищеними. Однак в кінці тижня, це допоможе вам закрiпити успiхи, яких ви досягли останнiм часом.

Любов, задоволення, спiлкування на цьому тижнi залишать яскравi враження.

У понеділок маєте всі шанси з користю піти на шопінг, адже саме у цей день придбаєте все необхідне.

Фiнансове становище стабiльне, можливі непередбаченi витрати на лiкування чи бажані покупки. У вівторок можна розраховувати на грошовi надходження.

В кінці тижня можете провести час із користю. Послухати джаз, почитати книгу, дізнатися щось цікаве, написати плани на наступний тиждень чи просто переглянути цікавий фільм.

Гороскоп для Скорпіонів

Можете бути спокійними – цей тиждень буде дуже вдалим, тож більше приділіть часу саме плануванню.

Намагайтеся уникнути дискусій та розмов на погані теми, адже вас буде дуже легко роздратувати.

Друга половина тижня покращить ваш творчий потенціал, посилить оптимізм і покращить фізичну форму.

Можете спокійно почати займатися спортом, відвідувати фітнес-центри, а також розважальні заходи.

Гороскоп для Стрільців

Цього тижня велику частину свого часу ви приділете особистим справам.

Можливо, якась таємниця або прихованi чинники вiдносин захоплять вашу уяву.

Участь в рiзних заходах виявиться корисною для розвитку дiлових зв`язкiв.

До кінця тижня ви зможете в спокiйнiй обстановцi оцiнити свої позицiї i перспективи.

Якщо прикласти зусиль, у вас може з`явитися додатковий заробiток або нове джерело доходу.

У другiй половинi тижня можливi фiнансовi надходження.

Гороскоп для Козерогів

Приділіть більше уваги сімейним справам та спілкуванню з близькими.

День обіцяє бути сприятливим в фінансовому плані, не виключені додаткові матеріальні надходження.

Друга половина тижня сприятлива для заміських поїздок та нових знайомств.

Якщо ви хочете придбати якусь дорогу річ, то краще зробити це на вихідних.

Також в ці дні вас чекає багато зустрічей, розмов зі знайомими, родичами, сусідами. Зараз вдалий час для активного обміну думками та навчання.

Гороскоп для Водоліїв

Ритм життя вимагатиме повного включення в справи i стосунки.

Намагайтеся зосередити свою увагу не тільки в дiловiй сферi, а й в особистому житті, адже можуть виникнути проблеми з тими, хто чекає вiд вас любовi i уваги.

Плануйте зустрiчi або побачення в п’ятницю та суботу, саме ці дні ідеальні для вдалих рішень та подальших подій.

Подiї цього тижня можуть поставити вас перед складним вибором. Але саме в цей час починається перiод здiйснення i ваших бажань.

Грошові питання i проблеми вирiшаться досить легко. Ви можете розраховувати на пiдтримку друзiв.

Якщо у вас є кохана людина – зробіть їй подарунок. Цей вчинок лише зміцнить ваше кохання та довіру.

Гороскоп для Риб

Цього тижня намагайтеся не приймати поспішних рішень – приділяйте більше часу на кожен вибір щодо події та планування. П

о можливості, не приймайте ніяких важливих рішень – ні на роботі, ні вдома.

Самотні Риби мають великі шанси зустріти своє кохання.

А от у тих, хто вже має стосунки, цей тиждень дуже сприятливий для романтичних вчинків та вирішення будь-яких конфліктів.

Протягом тижня будьте обачними зі своїми витратами, бо є великі шанси витратити зайвого.

На вихідних будьте готові до несподіванок. Не все буде йти за вашим планом, але не засмучуйтеся: можливо, що зміни піуть лише на користь.