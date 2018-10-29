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Хто ти на Хелловін – ТЕСТ

31 жовтня у всьому світі святкують Хелловін – наймістичніше свято.

У цей день заведено ходити на костюмовані вечірки, їсти гарбузовий пиріг і випрошувати цукерки.

Якщо друге і третє завдання просте, то над першим треба добряче попрацювати.

Читайте: Хелловін 2018: історія та традиції свята

Факти ICTV вирішили трохи допомогти вам визначитися з вибором костюму на свято і придумали 8 питань, які точно вирахують відповідний для вас персонаж.

Раніше Факти ICTV публікували підбірку найкрутіших макіяжів для Хелловіна, які можна зробити в домашніх умовах.

ФотоJay Wennington/Unsplash
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