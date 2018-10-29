Зображення нового iPad Pro 2018 року, яке з’явилося в мережі, остаточно розвіює сумніви щодо зовнішності планшета.

Відомий розробник програмного забезпечення для мобільних пристроїв Apple Гільєрмо Рембо виявив у вихідному коді свіжої бета-версії iOS зображення нового планшета Apple, яке дає нам краще уявлення про його зовнішність.

На зображенні показано планшет у корпусі з округленими кутами і екраном “від кромки до кромки” з більш тонкими симетричними рамками, як у нових iPhone, пише The Verge.

Зображення підтверджує, що фірмова домашня кнопка і дактилоскопічний датчик кануть у небуття. Попередні витоки вказували, що останній замінить система тривимірного сканування обличчя Face ID, яка зможе працювати як у вертикальному, так і в горизонтальному режимах.

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Власне, судячи із зображення, товщина рамки достатня, щоб там можна було розмістити набір камер і сенсорів, необхідних для роботи Face ID.

Як відомо, компанія Apple проведе презентацію нової продукції 30 жовтня у Нью-Йорку.