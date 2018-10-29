Компанія OnePlus у Нью-Йорку офіційно представила флагманський смартфон 6T.

Презентацію смартфона 6T від OnePlus довелося перенести на сьогодні через заходи Apple 30 жовтня, повідомляє The Verge.

Виробник стверджує, що 6T має характеристики топових смартфонів і доступну ціну.

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Серед нововведень – OnePlus розробила власну технологію розблокування екрану Screen Unlock. Смартфон став першим пристроєм компанії з датчиком відбитків пальців, вбудованим в екран, який спрацьовує за 0,34 секунди.

Також, 6T має 6,41-дюймовий OLED-екран із роздільною здатністю 2340х1080 пікселів і співвідношенням сторін 19,5 до 9.

У новому смартфоні вбудували подвійну камеру з роздільною здатністю 16 і 20 Мп відповідно і апертурою f /1.7 для основної лінзи.

Камеру оснастили оптичною стабілізацією, також у ній з’явилася функція Nightscape для зйомки при поганому освітленні.

6T має акумулятором на 3700 мАч з фірмовою функцією швидкої зарядки.

Пристрій працює на процесорі Snapdragon 845 і Android 9.0 з оболонкою OxygenOS.

Продажі смартфона 6T почнуться у США і деяких країнах Європи 1 листопада. При цьому американці зможуть обміняти свій старий смартфон на новий OnePlus, заощадивши до половини вартості.

OnePlus 6T буде коштувати у США від $549 до $629 – залежно від комплектації.

Як відомо, компанія Apple проведе презентацію нової продукції 30 жовтня у Нью-Йорку.

Фото, відео: oneplus.com