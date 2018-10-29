PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Рівень забруднення повітря в Європі б'є антирекорд/

Рівень забруднення повітря в Європі б’є антирекорд

Рівень забруднення повітря в Європі перевищує норми Євросоюзу та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Забруднення повітря в Європі перевищує норми Євросоюзу та Всесвітньої організації охорони здоров’я, йдеться у звіті EEA.

Основні джерела забруднення повітря в Європі – автомобілі, а також сільськогосподарська діяльність, виробництво енергії, промисловість і діяльність окремих домогосподарств.

Найбільше шкодять здоров’ю тверді частинки, діоксид азоту і концентрація озону, при тому, що відсоток жителів, які підпадають під їх вплив, дещо знижується.

Читайте: Майже 2 тис. випадків раку. Чим небезпечний смог і як запобігти проблемі

За даними експертів, у 2015 році перевищення рівня твердих частинок стало причиною передчасної смерті близько 422 тис. осіб у 41 країні Європи.

Тоді ж вплив діоксиду азоту викликав близько 79 тис., концентрація озону – 17,7 тис. передчасних смертей.

Раніше Факти ICTV дізналися причини кліматичних змін і наслідки глобального потепління для України.

Фото: Leung Cho Pan/Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Хімічні викиди в Армянську: завод Титан відновив роботу
Майже 2 тис. випадків раку. Чим небезпечний смог і як попередити проблему
Франкфуртская книжная ярмарка: что еще можно рассказать об Украине Европе
Вулкан
Європі загрожує цунамі: вчені попередили про небезпеку вулкана Етна
Екокатастрофа у Криму: мешканці Армянська повідомляють про нові викиди
Катастрофи не уникнути. Землю чекає глобальна посуха
Онлайн-трансляції перевірок і публічний доступ: як позбутися шкідливих виробництв
Купили дім з сюрпризом. Небезпечний сусід труїть ціле село під Луцьком
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка