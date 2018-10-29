Рівень забруднення повітря в Європі перевищує норми Євросоюзу та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Забруднення повітря в Європі перевищує норми Євросоюзу та Всесвітньої організації охорони здоров’я, йдеться у звіті EEA.

Основні джерела забруднення повітря в Європі – автомобілі, а також сільськогосподарська діяльність, виробництво енергії, промисловість і діяльність окремих домогосподарств.

Найбільше шкодять здоров’ю тверді частинки, діоксид азоту і концентрація озону, при тому, що відсоток жителів, які підпадають під їх вплив, дещо знижується.

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За даними експертів, у 2015 році перевищення рівня твердих частинок стало причиною передчасної смерті близько 422 тис. осіб у 41 країні Європи.

Тоді ж вплив діоксиду азоту викликав близько 79 тис., концентрація озону – 17,7 тис. передчасних смертей.

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Фото: Leung Cho Pan/Dreamstime