31 жовтня весь світ святкуватиме Хелловін або День всіх святих. Вважають, що саме в цей день зникають межі між світами живих і мертвих. Головні забобони Хелловіна – у матеріалі Фактів ICTV.

За легендами, в ніч проти 31 жовтня друїди збиралися навколо багаття і приносили жертви злим духам, щоб задобрити їх. А кельти вірили, що в цю ніч духи померлих приходять із потойбічного світу. Аби не стати їх жертвою, ввечері люди виносили за поріг дому їжу.

Зараз Хелловін асоціюється у нас із переодяганням і веселощами, однак багато хто вірить у містичні прикмети.

Одяг

Аби збивати з пантелику нечисту силу, яка приходить у живий світ полювати на душі, вигадали ритуал перевдягання у костюми. До того ж, чим страшніший костюм, тим краще.

За старих часів вважалося, що якщо на Хелловін вивернути одяг навиворіт і прогулятися задом наперед, то можна зустріти справжню відьму або чорта.

Освітлення

Головний атрибут свята – світильник Джека, тобто гарбуз із вирізаним обличчям і свічкою. Такі світильники на вікнах будинку допомагають відлякувати злих духів. Вважається, що нечисть боїться гарбузового запаху та вогню.

Однак мало поставити на вікно гарбуз, потрібно звертатати увагу на вогонь всередині. Якщо свічка погасла – нечиста сила знаходиться десь поруч, а якщо свічка впаде – злі духи хочуть загасити вдома вогонь.

Кажуть, якщо тричі обійти навколо будинку з палаючим факелом або Джеком у руках – це захистить житло на цілий рік.

Тварини

За прикметами, на Хелловін залишати вдома чорного кота не можна – він принесе нещастя всій родині.

Крім того, страшна доля на Хелловін підстерігає кажанів. У деяких країнах їх виганяють із горищ або винищують, вважаючи слугами диявола.

Якщо на Хелловін на даху будинку сидить сова, її потрібно прогнати – птах може напророкувати небіжчика.

Варто бути обачним із павуками. Якщо вночі на Хелловін у будинку з’явився павук, вбивати його не можна. У такий спосіб померлий родич намагається попередити про неприємність.

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Сни на Хелловін

Вважається, що на Хелловін люди бачать віщі сни. Вода, скло чи каміння уві сні принесуть удачу, тоді як дощ, ураган і квіти – неприємності.

Ворожіння на Хелловін

На Хелловін духи стають дуже активними, тому саме в цю ніч дівчата прагнуть дізнатися своє майбутнє.

Наприклад, для ворожіння на судженого можна взяти червоне яблуко, запалену свічку у свічнику та дзеркало. Вимкніть світло у приміщенні та поставте свічку біля дзеркала. Дивіться у дзеркало та паралельно їжте яблуко або розчісуйте волосся. Суджений з’явиться у відображенні, ніби стоятиме за спиною ворожбитів.

Якщо під час ворожіння свічник раптом впав, це свідчить про присутність злих духів. Ворожіння потрібно припинити.

Якщо ви досі не вирішили, куди піти на Хелловін, вам сюди.

Фото: Рixabay