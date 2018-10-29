Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія з солодощами та подарунками зустрічали дітей у Білому домі, попередньо прикрасивши його до свята Хелловіна 2018.
Про це пише Business Insider.
Білий дім прикрасили гарбузами, сіном і кошиками з овочами. Все дійство відбувалося під “примарну” музику у виконанні військового оркестру.
Хоч Меланія і Дональд Трамп не стали надягати “страшні” образи, дітки всі були в різних костюмах.
Відомо, що цукерки були загорнуті в обгортки з автографами президента США і першої леді.
Дональд Трамп не обійшовся без жартів і взяв у однієї дівчинки в костюмі єгипетської богині жезл і вдав, що накладає заклинання на фотографів, які зібралися навколо.
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Нагадаємо, куди піти на Хелловін 2018 у Києві.
Фото: Mike Theiler-Pool/Getty Images