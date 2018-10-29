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Страшний Білий дім: Меланія і Дональд Трамп на Хелловін 2018

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія з солодощами та подарунками зустрічали дітей у Білому домі, попередньо прикрасивши його до свята Хелловіна 2018.

Про це пише Business Insider.

Білий дім прикрасили гарбузами, сіном і кошиками з овочами. Все дійство відбувалося під “примарну” музику у виконанні військового оркестру.

Хоч Меланія і Дональд Трамп не стали надягати “страшні” образи, дітки всі були в різних костюмах.

Відомо, що цукерки були загорнуті в обгортки з автографами президента США і першої леді.

Дональд Трамп не обійшовся без жартів і взяв у однієї дівчинки в костюмі єгипетської богині жезл і вдав, що накладає заклинання на фотографів, які зібралися навколо.

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Trick-or-Treat @WhiteHouse #Halloween2018⁠

Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus)

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Страшний Білий дім: Меланія і Дональд Трамп на Хелловін 2018 / 3 фотографии

Нагадаємо, куди піти на Хелловін 2018 у Києві.

Фото: Mike Theiler-Pool/Getty Images

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