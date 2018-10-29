Головним атрибутом Хелловіна, який відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, є гарбуз. З нього зазвичай роблять Джека-ліхтаря зі зловісною посмішкою, але можна придумати масу інших виробів, які прикрасять ваш будинок у це свято.

Проявіть фантазію і виріжте, наприклад, сову або будиночок, а якщо немає бажання псувати гарбуз – просто розмалюйте або прикрасьте його. А ще гарбуз можна зробити з підручних матеріалів.

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Факти ICTV зібрали для вас найоригінальніші ідеї з покроковою інструкцією.

Джек-ліхтар із гарбуза

Що потрібно для виробу:

Гарбуз будь-якого розміру

Ніж

Фломастер

Акрилові фарби

Ложка

1. Відріжте верхівку гарбуза і ложкою вийміть з нього нутрощі.

2. Фломастером намалюйте обличчя, яке далі будете вирізати. Тут, як вам більше подобається, – зловісну або усміхнену.

3. Візьміть тонкий кухонний ніж і почніть акуратно вирізати. Можливо, знадобиться і великий, і маленький ніж, щоб більш чітко вирізати деякі деталі з гарбуза, такі як зуби і очі. Також можна заздалегідь роздрукувати на папері пичку, прикласти її до гарбузі і зробити потрібні позначки.



4. Залишилося вставити у гарбуз свічку.

Сова з гарбуза

Що потрібно для вироба:

Гарбуз будь-яких розмірів

Звичайна кулькова ручка

Біла акрилова фарба

Губка

Гострий ніж

Дриль з тонким свердлом

1. Для початку визначимо контури совиної голови за допомогою кулькової ручки. Не бійтеся помилитися, тому що все одно гарбуз будемо тонувати білою акриловою фарбою.

2. Після цього беремо гострий ніж і акуратно зрізаємо верхівку гарбуза. Вичищаємо насіння і м’якоть.

3. Зрізаний капелюшок одягаємо назад на гарбуз, і починаємо вирізати очі і дзьоб. Спочатку виконайте отвори ножем, потім зробіть краї красивими за допомогою дриля. Можете зробити сову візерунчатою, виконавши свердлом дірочки різного діаметру.



4. Беремо білу акрилову фарбу і губкою тонуємо всю поверхню гарбуза. Ось і все, наш гарбуз у вигляді сови готовий! Всередину можна поставити свічку.

Карета з гарбуза

Для вироба знадобиться:

Широкий гарбуз

Маленькі гарбузи (для коліс), дріт або картон

Ніж

Маркер або ручка

Товстий і тонкий дріт

1. Відріжте верхівку гарбуза, видаліть столовою ложкою нутрощі і виріжте віконця та двері майбутньої карети. Попередньо можна маркером намалювати місця, де будуть двері і вікна. При бажанні можна нанести орнамент на кареті і вирізати його.

2. Щоб зробити колеса карети, можна використовувати кілька матеріалів. Намалюйте на аркуші товстого картону 4 кола однакового розміру і виріжте їх. Маркером намалювати спиці. Картонні колеса можна також розфарбувати. Крім того, можна використовувати і інші тверді овочі або фрукти. Такі колеса гарно виглядають, але швидко псуються. Зробити колеса з дроту складніше, але вони міцні і довго прослужать. Після того, як ви сплели з дроту колеса, можете обернути її фольгою для краси.

3. Щоб з’єднати всі 4 колеса, використовуйте товстий дріт, шпажки або рівні гілки. Зробіть по одному отвору в центрі кожного колеса і протягніть у нього шпажку. Зовні можете закріпити паличку пластиліном, глиною або надіньте намистину, гайку, щоб колесо не злетіло.

4. Пора ставити карету на колеса. Є кілька способів, як це зробити:

– Проткніть шпажками нижню частину карети, а потім вставте колеса.

– Дві пари коліс можна скріпити шпажками або товстим дротом хрест-навхрест. Вийде основа, на яку можна поставити карету.

– В якості основи для карети можна використовувати основу зі схожою конструкцією від старої іграшки.

5. Щоб гарбуз прослужив довго і не підсох зсередини, можна набити його зім’ятою газетою або паперовими рушниками. Такий гарбуз можна сушити при кімнатній температурі, уникаючи прямих сонячних променів. Гарбуз, який вже підсох, можна фарбувати і прикрашати намистинами, стразами або іншими елементами. Також всередину карети ставимо маленьку ляльку, яка буде грати роль принцеси. Замість ляльки можна поставити маленьку свічку і запалити її – карета буде красиво світитися в темряві.

Гарбуз із блискітками

Якщо у вас немає бажання щось вирізати з гарбуза, є маса ідей, як зробити красиву річ з використанням блискіток, акрилових фарб та аксесуарів.

Вам знадобиться:

Гарбуз

Клей ПВА

Блискітки

Пензлик

Губки (спонж)

1. Візьміть пензлик і нанесіть клей ПВА на окремі ділянки гарбуза.

2. За допомогою губок нанесіть на клей блискітки. Тут можна експериментувати з візерунками – наносите клей так, щоб виходили різні лінії і фігури, після чого просто посипайте блискітки на місця нанесення клею.

3. Замість клею і блискіток можна просто розфарбувати гарбуз акриловими фарбами, малюючи різні візерунки і фігури.

Гарбуз в техніці пап’є-маше

Якщо гарбуза у вас немає, можна зробити його з підручних матеріалів.

1. Беремо велику повітряну кульку. Надуваємо її, але нещільно. Обтягуємо тонкою мотузкою.

2. Обклеюємо газетою або серветками. Хвостик кульки не чіпаємо. Так ми зможемо потім її здути і витягнути через отриманий отвір. Ми залишаємо виріб сохнути.

3. Надати фактуру гарбуза допоможе маса для ліплення пап’є-маше. Навіть, якщо зовні можна обійтися без шару пап’є-маше, внутрішню частину гарбуза краще обробити.

Її приготувати нескладно: візьміть папір або паперові рушники, порвіть на дрібні шматочки і залийте гарячою водою. Залиште масу на кілька годин, потім додаєте клей ПВА і за бажанням відразу гуаш потрібного кольору.

4. Нанести пап’є-маше на внутрішнью і зовнішню частини гарбуза.

До слова, Факти ICTV зібрали найбільш моторошніші та найстильніші образи, які можуть прикрасити вечірку на Хелловін.

Фото: prazdnikblog.info, semeynaya-kuchka.ru, lovelilycakes, mama.ireland, pinterest, womanvip, unsplash.