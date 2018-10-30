У 1991 році в Україні з’являється секта Біле братство, яка принесла нашим громадянам багато лиха. Хто такі лідери цього угруповання та як їм вдавалося так впливати на свідомість – далі у матеріалі.

Не минуло і року із дня появи секти, як у поліції вже було 10 тисяч заяв на правопорушення секти. Справа у тому, що шахраї обманом вимагали у людей гроші та коштовності.

І що найцікавіше, члени братства існують і досі. Звісно, не у такій кількості, але все ж вони є та продовжують обманювати.

Отже, пройдемося по її засновникам. Юрій Кривоногов – засновник Білого братства. Не простий інженер-кібернетик. Він – фахівець в області психічного впливу на особистість.

Марина Цвігур – дружина засновника братства та учасник секти.

У сюжеті програми Ранок у великому місті розповіли про суть діяльності секти та про її лідерів. Дивіться відео, аби не потрапити у пастку шахраїв.

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До речі, у Києві турфірма з хорошою репутацією виявилася аферистом.