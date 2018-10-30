Apple представила iPad Pro 2018. Характеристики, фото і ціни гаджета – дивіться в матеріалі сайту Факти ICTV.

Презентація Apple 2018 почалася з MacBook Air і Mac mini.

iPad Pro 2018 представили пізніше.

Тім Кук почав з того, що за 2017 рік продали більше iPad по всьому світу, ніж всі інші виробники ноутбуків продали ноутбуків.

До слова, онлайн-трансляція презентації Apple 2018 ведеться і на сайті Факти ICTV.

Дизайн iPad Pro 2018

iPad Pro 2018 буде без кнопки “додому” і скошених граней. Відсутність кнопки означає появу жестів, як на iPhone X.

Гаджет отримав всього три кнопки – дві для гучності з торця, а також кнопка вкл/викл зверху.

Apple умістив 11-дюймовий екран у ті габарити, що раніше вміщували лише 10,5 дюйма.

iPad став на 12% тонший і на 25% менший за обсягом.

Характеристики iPad Pro 2018

Тепер можна буде заряджати iPhone від iPad.

Face ID буде працювати краще, ніж в iPhone. Вся система знаходиться поруч з фронтальною камерою.

Процесор A12X Bionic. Він теж 7-нанометровий, як і A12 Bionic, але він більший – у ньому помістилося 10 мільярдів транзисторів, 7-ядерний чіп для обробки графіки і 8-ядерний центральний процесор.

Стилус Apple Pencil також представили. Він тепер примагнічується до краю екрану і заряджається без дротів. З ним буде легко і комфортно працювати у Photoshop на iPad Pro.

157 шарів, файл на 3 ГБ, роздыльна здатнысть 12000 на 12000 пікселів – і зміна масштабу з перемальовуванням відбувається миттєво.

А зовнішня клавіатура-підставка тепер має два положення з різним нахилом екрана.













Apple представила iPad Pro 2018 – характеристики і ціни / 7 фотографий

Ціна і дата виходу iPad Pro 2018

Передзамовлення – 30 жовтня.

Доступний з 7 листопада.

Ціна: від $799 за 11-дюймову версію і $999 за 12,9-дюймову.

Нагадаємо, 12 вересня відбулася презентація нових iPhone від Apple. Компанія показала три нових смартфони: iPhone XS, iPhone XS Max та iPhone Xr.