Гороскоп на 30 жовтня прогнозує, що перша половина дня підходить для очисних заходів і самоти — наприклад, прибирання приміщень, прогулянки на природі, дотримання посту.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Сьогодні вельми сприятливий час для шанування своїх найближчих і рідних, добре молитися за них, тримати пост або посильну аскезу. І особливо сприятливо робити це дружинам для своїх чоловіків.

Пост бажано тримати до сходу Місяця. Хто не може тримати пост з яких-небудь причин, добре надати всіляку підтримку і зробити щось приємне для найближчих.

Не варто втручатися у конфліктні ситуації, підтримувати їх або починати.

Сьогодні сприятлива будь-яка м’яка діяльність, турбота про рідних. Гарний час для творчості, навчання, а також відпочинку.

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Час створювати затишну атмосферу в домі. Важку роботу бажано виключити зі списку справ.

Важливо приділити увагу дітям, дати їм підтримку. Сьогодні варто згадати про вашу безумовну любов до них і проявити своє заступництво, а виховання і обговорення помилок краще відкласти на інший день.

Несприятливо: підстригання нігтів, стрижка волосся.

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