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Хелловін 2018: у NASA показали міжгалактичні і літаючі гарбузи

NASA провела конкурс на найоригінальніший гарбуз на Хелловін 2018.

Щороку на свято Хелловіна в Лабораторії реактивного руху NASA в Каліфорнії проходить конкурс серед співробітників на найоригінальнішу гарбуз.

Співробітники застосовують свої навички для художнього вирізання гарбузів на космічну і інопланетну тематику, повідомляє прес-служба NASA.

Конкурс проводять уже 7 рік.

Правила нескладні: жодного планування, вирізання чи конкуренції в робочий час.

– Вони роблять все це у свій вільний час. Вони роблять це вдома, використовуючи свої ресурси, плануючи все це самостійно; ми даємо їм лише гарбуз, – сказав інженер-механік NASA Майк Мічем.

Читайте: Хто ти на Хелловін – ТЕСТ

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Хелловін 2018: у NASA показали міжгалактичні і літаючі гарбузи / 10 фотографий

Нагадаємо, як зробити гарбуз на Хелловін 2018.

Фото и видео: #NASAPumpkin/Instagram, Twitter

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