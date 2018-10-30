У Пермі (РФ) помер кіт Маркіз, ролик з яким перетворився на мем.

Про це виданню 59.ru повідомив господар кота Андрій.

Він помер ще наприкінці червня, але журналісти дізналися про це лише 30 жовтня.

Під оригінальним відео, яке до цього моменту набрало 12 мільйонів переглядів, господарі вказали причини смерті Маркіза і порадили частіше перевіряти своїх тварин у лікарів.

– Маркіз прожив гідне котяче життя. Залишалося два місяці до 16 років: він сильно схуд, хоча їв більше, ніж зазвичай. У нього стали відмовляти нирки і печінка, він перестав контролювати “туалет”. Обстеження у лікарів виявило сильну інтоксикацію крові. Почалися конвульсії і судоми, відмовлявся їсти і пити. Крапельниця допомогла ненадовго, йому стало погано. Лікарі сказали, що таке вилікувати неможливо, можна було тільки продовжити ліками, але в підсумку він би більше мучився. Після сильного нападу вирішили його не мучити і приспали. Розставання з котом було дуже важким, так як він був улюбленим членом сім’ї, – розповів господар кота.

Маркіз з’явився в сім’ї жителя Пермі Андрія у 2002 році, до 10-річчя його сина.

Приблизно в 2003-2004 роках пермяк зняв те саме відео: в гості зайшов його друг з чотирирічною донькою, на яку кіт так жваво і відреагував.

– У мене три версії. Можливо, кіт відчув щось потойбічне і надприродне. Друга версія мені здається більш правдоподібною: кіт просто вперше в житті побачив таку маленьку дитину. Третя версія: може бути, дівчинка була схожа на когось, хто його образив, – згадав Андрій.

У сімейному колі часто переглядали відео з котом, але тільки у вересні 2011 року зважилися викласти на YouTube.

Ролик, названий NONONONO Cat, всього за кілька днів розійшовся по соцмережах, а також потрапив у великі світові ЗМІ і на телебачення — від США до Японії. На YouTube і Reddit багаторазово обігравали відео з Маркізом.

Як випливає з даних Google Trends, пік популярності NONONONO Cat припав на жовтень-листопад 2011 року.

Нагадаємо, у березні зірка YouTube, кіт-піаніст Бенто помер у віці 9 років.