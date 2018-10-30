Презентація Apple 2018 обіцяє бути досить незвичайною. Коли, де і які новинки покаже “яблучко” – дивіться в онлайн-трансляції сайту Факти ICTV.

Презентація Apple 2018 розпочнеться 30 жовтня о 16.00, очікуються такі новинки: iPad Pro 2018, оновлене покоління MacBook Air і Mac Mini.

Крім того, згідно з прогнозами, Apple готує новий стилус Apple Pencil 2, iPad mini 5 та AirPods 2.

А недавня знахідка у коді бета-версій iOS 12 вказала на ймовірність виходу нового iPhone. Це може бути iPhone SE 2 або поліпшена версія iPhone 7.

Відомо, що презентація пройде не як зазвичай у театрі імені Стіва Джобса у Каліфорнії, а в Оперному театрі Говарда Гільмана в Нью-Йорку.

Залишається лише чекати сьогоднішньої презентації, щоб дізнатися, чим насправді планує дивувати Apple.

Презентація Apple 30 жовтня 2018 – відео-трансляція

Презентація Apple 30 жовтня 2018 – текстова трансляція

Пряма текстова трансляція презентації Apple буде також проведена на цій сторінці.

Нагадаємо, 12 вересня відбулася презентація нових iPhone від Apple. Компанія показала три нових смартфони: iPhone XS, iPhone XS Max та iPhone Xr.

Сайт Факти ICTV порівнював характеристики нових iPhone.

Фото: Apple