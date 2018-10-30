Презентація Apple 2018 обіцяє показати кілька новинок. Які гаджети приготувала компанія Apple – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Презентація Apple 2018 розпочнеться 30 жовтня о 16.00.
Цього разу захід пройде у Брукліні, Нью-Йорк, а не в театрі Джобса, як ми звикли.
Очікуємо, що яблучко продемонструє нам iPad Pro 2018, а також оновлені MacBook і Mac Mini.
Але, традиційно, є чутки і аналітика експертів, щодо передбачуваних новинок Apple, які компанія може представити громадськості сьогодні.
Так, прогнозується, що Apple також представить Apple Pencil 2, iPad mini 5, AirPods, iPhone SE 2 або навіть сучасну версію iPhone 7.
До речі, онлайн-трансляція презентації Apple 2018 буде на сайті Факти ICTV у текстовому форматі з оперативними фото, відео, думками експертів і публіки.
Розберемо очікувані новинки детальніше.
iPad Pro 2018
Головними гаджетами на прийдешній презентації Apple вважають планшети iPad Pro 2018, що, як очікується, отримають грандіозне оновлення.
Вони повинні були вийти ще у вересні, але компанія вирішила взяти більше часу для підготовки презентації. Ну, що ж, подивимося, наскільки це буде масштабно.
Фото: William Iven/Unsplash
MacBook
Експерти впевнені, що Apple продемонструє оновлений MacBook.
Очікується, що 12-дюймова новинка отримає кращі характеристики, надтонкий корпус і деякі витоку кажуть, що у ноутбука може бути сканер відбитків пальців, який буде без сенсорної панелі.
Фото: Luca Bravo/Unsplash
Mac Mini
4 роки без оновлень. Очікується, що на цій презентації комп’ютер буде кардинально оновлено.
Apple Pencil 2
iPad Pro 2018 може отримати спеціальні стілуси з абсолютно новим дизайном.
iPad mini 5
Довгоочікувана новинка. Її можемо сміливо очікувати на сьогоднішній презентації, адже про цей Ipad заявив аналітик Мін-Чі Куо, прогнози якого, як ми пам’ятаємо, завжди збувалися.
Фото: Leone Venter/Unsplash
AirPods
Apple планував випустити навушники цьогоріч. Оскільки цього не сталося на презентації яблучка у вересні, то варто очікувати сьогодні.
Фото: Nikita Katsevich/Unsplash
iPhone
Звичайно, компанія може здивувати, представивши новий iPhone.
Нещодавно у коді бета-версій iOS 12 знайшли дані двох раніше невідомих моделей телефону.
Так що, не виключено, що ми отримаємо одну або дві нові моделі.
Деякі джерела переконані, що це буде iPhone SE 2 або сучасна версія iPhone 7.
Фото: Nigel Tadyanehondo/Unsplash
Нагадаємо, 12 вересня відбулася презентація нових iPhone від Apple. Компанія показала три нових смартфони: iPhone XS, iPhone XS Max та iPhone Xr.
Фото: Pojoslaw/Dreamstime.com