Презентація Apple 2018 пройде 30 жовтня в Оперному театрі Говарда Гільмана в Нью-Йорку. Дивитися онлайн-трансляцію презентації Apple можна буде на сайті Факти ICTV.

Презентація Apple 2018 пройде 30 жовтня о 16.00 за київським часом.

Онлайн-трансляцію презентації англійською мовою можна буде подивитися на офіційному сайті компанії Apple.

На сайті Факти ICTV буде онлайн-трансляція презентації Apple 2018 українською мовою, де ми зберемо цікаві факти про новинки Apple з фото, відео та їх характеристиками.

Російською мовою можна буде подивитися пряму трансляцію популярного технічного YouTube-каналу Wylsacom.

Нагадаємо, 12 вересня відбулася презентація нових iPhone від Apple. Компанія показала три нових смартфони: iPhone XS, iPhone XS Max та iPhone Xr.

Фото: Apple