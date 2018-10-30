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Факти / Lifestyle / Презентація Apple 30 жовтня 2018 - де і коли дивитися/

Презентація Apple 30 жовтня 2018 – де і коли дивитися

Презентація Apple 2018 пройде 30 жовтня в Оперному театрі Говарда Гільмана в Нью-Йорку. Дивитися онлайн-трансляцію презентації Apple можна буде на сайті Факти ICTV.

Презентація Apple 2018 пройде 30 жовтня о 16.00 за київським часом.

Онлайн-трансляцію презентації англійською мовою можна буде подивитися на офіційному сайті компанії Apple.

На сайті Факти ICTV буде онлайн-трансляція презентації Apple 2018 українською мовою, де ми зберемо цікаві факти про новинки Apple з фото, відео та їх характеристиками.

Російською мовою можна буде подивитися пряму трансляцію популярного технічного YouTube-каналу Wylsacom.

Нагадаємо, 12 вересня відбулася презентація нових iPhone від Apple. Компанія показала три нових смартфони: iPhone XS, iPhone XS Max та iPhone Xr.

Фото: Apple

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