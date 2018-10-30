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Приватбанк запустив оплату покупок у Telegram

Приватбанк запустив сервіс, який дозволить українським компаніям приймати платежі за допомогою Apple Pay і банківських карток у месенджері Telegram.

Telegram

Приватбанк інтегрував свою платіжну систему LiqPay в платіжні методи Telegram Payments.

Це дозволить приймати платежі за допомогою Apple Pay і банківських карток у ботах месенджера Telegram, повідомляє прес-служба банку.

Першими українськими ботами, яким ПриватБанк інтегрував новий сервіс, стали @Railwaybot (бронювання та купівля залізничних квитків), а також @Opendatabot (моніторинг відкритих даних держреєстрів).

Читайте: Приватбанк відкриває “супермаркет”: що це і як користуватися

Нові інструменти оплати дозволять користувачам @Railwaybot купувати квитки на поїзд у Telegram без переходу на веб-сторінки квиткового сервісу.

Платіжний сервіс у Telegram доступний всім користувачам останньої версії месенджера.

До слова, українці створили бота для моніторингу цін на готелі, який можна використовувати в Telegram.

Фото: Getty Images

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