Приватбанк запустив сервіс, який дозволить українським компаніям приймати платежі за допомогою Apple Pay і банківських карток у месенджері Telegram.

Приватбанк інтегрував свою платіжну систему LiqPay в платіжні методи Telegram Payments.

Це дозволить приймати платежі за допомогою Apple Pay і банківських карток у ботах месенджера Telegram, повідомляє прес-служба банку.

Першими українськими ботами, яким ПриватБанк інтегрував новий сервіс, стали @Railwaybot (бронювання та купівля залізничних квитків), а також @Opendatabot (моніторинг відкритих даних держреєстрів).

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Нові інструменти оплати дозволять користувачам @Railwaybot купувати квитки на поїзд у Telegram без переходу на веб-сторінки квиткового сервісу.

Платіжний сервіс у Telegram доступний всім користувачам останньої версії месенджера.