31 жовтня у всьому світі святкуватимуть Хелловін. Факти ICTV зібрали найкращі привітання та ідеї для подарунків.

У цю містичну ніч прийнято вбиратися у костюми різноманітних персонажів і відвідувати вечірки або випрошувати цукерки.

Відзначаєте Хелловін? Ні, я ж віруючий

Іду на вечірку

Піду налякаю сусіда

Так, уже кілька днів

Я вже у костюмі Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Відвідуючи квартири, прийнято випрошувати цукерки у господарів простою фразою trick or treat (неприємність або частування).

Ми ж пропонуємо більш креативні привітання, якими можна розвеселити своїх друзів або тих щасливчиків, до яких ви вирішите завітати.

***

З днем Хелловіна вітаю,

Не заснути я бажаю,

У цей вечір, не забудь,

Вікна й двері ти замкнуть.

А то прийде чорний кіт,

І ухопить за живіт,

Буде Дракула літати,

Твою душу спокушати.

Франкенштейн зайде у двері,

Хтось завиє в тебе в сквері,

Зомбі в щічку поцілує,

Відьма ж візьме й зачаклує!

Сядь в кутку, молись й чекай,

Може й попадеш ти в рай!

***

Сьогодні ніч у нас така:

Всьому гарбуз є голова!

І в цю ніч ти не один,

З тобою свято – Хеловін!

Хай дім Ваш ангел береже,

А зло не перейде до порога,

Спокій й мир, у родині живе,

І не торкнеться Вас тривога!

***

Хелловін ми зустрічаєм,

Знову в місті маскарад,

В гарбузі ми вирізаєм

Пару дірок – усі в ряд.

Нехай гноми й упирі

Обминуть твою родину,

Й відьми навіть на метлі –

Враз візьмуть і просто згинуть!

***

Нехай це свято, Хеловін,

Відкриє вам секрет один:

За маскою потрібно сьогодні сховатись

І в чудо-юдо гарненько убратись,

Щоб всіх чудовиськ налякати,

І злих духів назавжди прогнати.

***

Ніч Хеловіна пройде,

Темрява вся зникне,

Сонце вранці враз зійде,

І добро проникне.

Хай же в вашому житті,

Буде все прекрасно,

Світить вам нехай любов,

Й небо буде ясне.

Читайте: Хто ти на Хелловін – ТЕСТ

Що може бути найкращим подарунком на Хелловін, ніж солодощі? Особливо якщо вони зроблені своїми руками або прикрашені в тематиці свята.

Перетворіть звичайні льодяники на привида.

З туалетного паперу можна зробити непогану коробку для солодощів.

Окриліть ваші цукерки.

А якщо ви повні креативу, можете самі спекти і прикрасити святкове печиво.

До речі, страшний гарбуз на Хелловін насправді називається Світильником Джека. За легендою, такий ліхтар допомагав духам знайти шлях у чистилище.

Фото: Amarosy/Dreamstime