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Привітання та подарунки на Хелловін 2018

31 жовтня у всьому світі святкуватимуть Хелловін. Факти ICTV зібрали найкращі привітання та ідеї для подарунків.

У цю містичну ніч прийнято вбиратися у костюми різноманітних персонажів і відвідувати вечірки або випрошувати цукерки.

Відзначаєте Хелловін?

Результати

Відвідуючи квартири, прийнято випрошувати цукерки у господарів простою фразою trick or treat (неприємність або частування).

Ми ж пропонуємо більш креативні привітання, якими можна розвеселити своїх друзів або тих щасливчиків, до яких ви вирішите завітати.

***

З днем Хелловіна вітаю,
Не заснути я бажаю,
У цей вечір, не забудь,
Вікна й двері ти замкнуть.
А то прийде чорний кіт,
І ухопить за живіт,
Буде Дракула літати,
Твою душу спокушати.
Франкенштейн зайде у двері,
Хтось завиє в тебе в сквері,
Зомбі в щічку поцілує,
Відьма ж візьме й зачаклує!
Сядь в кутку, молись й чекай,
Може й попадеш ти в рай!

***

Сьогодні ніч у нас така:
Всьому гарбуз є голова!
І в цю ніч ти не один,
З тобою свято – Хеловін!
Хай дім Ваш ангел береже,
А зло не перейде до порога,
Спокій й мир, у родині живе,
І не торкнеться Вас тривога!

***

Хелловін ми зустрічаєм,
Знову в місті маскарад,
В гарбузі ми вирізаєм
Пару дірок – усі в ряд.
Нехай гноми й упирі
Обминуть твою родину,
Й відьми навіть на метлі –
Враз візьмуть і просто згинуть!

***

Нехай це свято, Хеловін,
Відкриє вам секрет один:
За маскою потрібно сьогодні сховатись
І в чудо-юдо гарненько убратись,
Щоб всіх чудовиськ налякати,
І злих духів назавжди прогнати.

***

Ніч Хеловіна пройде,
Темрява вся зникне,
Сонце вранці враз зійде,
І добро проникне.
Хай же в вашому житті,
Буде все прекрасно,
Світить вам нехай любов,
Й небо буде ясне.

Читайте: Хто ти на Хелловін – ТЕСТ

Що може бути найкращим подарунком на Хелловін, ніж солодощі? Особливо якщо вони зроблені своїми руками або прикрашені в тематиці свята.

Перетворіть звичайні льодяники на привида.

Фото: Pinterest

З туалетного паперу можна зробити непогану коробку для солодощів.

Фото: Pinterest

Окриліть ваші цукерки.

Фото: Pinterest

А якщо ви повні креативу, можете самі спекти і прикрасити святкове печиво.

Фото: Pinterest

До речі, страшний гарбуз на Хелловін насправді називається Світильником Джека. За легендою, такий ліхтар допомагав духам знайти шлях у чистилище.

Фото: Amarosy/Dreamstime

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