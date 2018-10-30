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Як зупинити міжнародний тероризм – розробники з України знайшли спосіб

Міжнародний тероризм тримає у страху все населення світу – українські розробники придумали, як вирішити цю проблему.

Українські розробники представили низку корисних винаходів для людства.

Помахати мобільним телефоном біля зачинених дверей  так, щоб всі замки розблокувалися.

За секунду – зупинити багатотонну фуру, що мчить просто у натовп і за допомогою електронної рушниці знешкодити літаючого шпигуна – як це можливо, дивіться у сюжеті Надзвичайних новин.

Читайте: Росія свідомо спонсорує тероризм і катує людей – Клімкін

Нагадаємо, Трамп затвердив нову стратегію боротьби з тероризмом.

ФотоTim Käbel/Unsplash

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