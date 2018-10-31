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Елвіс і Дарт Вейдер: як астронавти МКС святкують Хелловін

У мережі з’явилися фото астронавтів МКС у костюмах на честь Хелловіна.

Командир 57 експедиції на Міжнародну космічну станцію Александер Герст перевтілився у Дарта Вейдера, Сергій Прокоп’єв у Елвіса Преслі, а Серена Ауньйон-Ченселлор у мисливця за привидами.

– Страшний день у космосі. Екіпаж Міжнародної космічної станції бажає щасливого Хелловіна, – підписав фото Александер Герст.

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Елвіс і Дарт Вейдер: як астронавти МКС святкують Хелловін / 2 фотографии

Читайте: Хелловін 2018: історія та традиції свята

Раніше Факти ICTV писали, що куди піти та де відсвяткувати Хелловін 2018.

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