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FlexiPai: Rouyu Technology представила перший у світі смартфон з гнучким дисплеєм

Китайська компанія Rouyu Technology презентувала унікальний смартфон з гнучким екраном FlexiPai.

Так, поки Samsung і LG відкладають вихід давно анонсованих смартфонів з гнучким дисплеєм, маловідома компанія Rouyu Technology вже перехопила у них право першості, повідомляє Авто Центр.

Компанія відзначилася на міжнародному ринку анонсом першого смартфона з гнучким дисплеєм FlexiPai.

Діагональ дисплея – 7,8-дюйма.

Товщина корпусу – 7,6 м.

У продажу смартфон з’явиться у трьох конфігураціях – з 6 ГБ оперативної памяті і 128 ГБ вбудованої, 8 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованої, а також топові в модифікації 8 ГБ оперативної і 512 ГБ вбудованої пам’яті.

Ціна – до $1854

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Перша країна, користувачі якої побачать смартфон – Китай.

Нагадаємо, ми вели онлайн-трансляцію презентації Apple.

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