Так, поки Samsung і LG відкладають вихід давно анонсованих смартфонів з гнучким дисплеєм, маловідома компанія Rouyu Technology вже перехопила у них право першості, повідомляє Авто Центр.

Компанія відзначилася на міжнародному ринку анонсом першого смартфона з гнучким дисплеєм FlexiPai.

Діагональ дисплея – 7,8-дюйма.

Товщина корпусу – 7,6 м.

У продажу смартфон з’явиться у трьох конфігураціях – з 6 ГБ оперативної памяті і 128 ГБ вбудованої, 8 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованої, а також топові в модифікації 8 ГБ оперативної і 512 ГБ вбудованої пам’яті.

Ціна – до $1854

This is the “world’s first foldable screen phone” released by Rouyu Technology, which will use the Snapdragon 8150 processor, but its design is very rough, just to seize the “first”, this is a futures product. pic.twitter.com/M0v9o2z0Bw

— Ice universe (@UniverseIce) 31 октября 2018 г.