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Гороскоп на сьогодні, 31 жовтня

Сприятливий день для творчої діяльності, особливо тієї, яка вселяє відчуття наповненості.

Гороскоп

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Сьогодні можна займатися облаштуванням і декоруванням будинку, вивчати і створювати предмети мистецтва, творити руками. Постарайтеся не лінуватися, але при цьому сплануйте свою діяльність так, щоб вона приносила задоволення і була у радість. Гарний час проявити великодушність і щедрість – прояв милосердя і доброго ставлення до оточуючих допоможуть відчути внутрішню наповненість.

Несприятливо: підстригання нігтів. Сприятливо: надягання нового одягу, стрижка.

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