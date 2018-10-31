Італія планує виділяти земельну ділянку сім’ям, у яких третя дитина народиться в період між 2019 та 2021 роками.

Про це пише The Local.

Відповідна пропозиція закладена в проекті бюджету італійського уряду на наступний рік.

План, який підготовлений ультраправої Лігою і включений в проект бюджету, є спробою подолати падіння народжуваності в країні.

В Італії найнижчий рівень народжуваності в Європі. У минулому році в країні зареєстрували лише 464 тисячі новонароджених, що є рекордним мінімумом.

Ця політика також допоможе вирішити проблему з земельними ділянками, які знаходяться в державній власності і є дорогими в утриманні.

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За інформацією італійських ЗМІ, уряд планує роздавати непривабливі земельні ділянки, місцеві ради часто змушені утримувати за рахунок великих витрат. За новою ініціативою, сільськогосподарські угіддя будуть надані батькам терміном на 20 років.

Згідно з інформацією асоціації італійських сільськогосподарських підприємств Coldiretti, державі належить півмільйона гектарів сільськогосподарських угідь вартістю близько 10 млрд євро.

Іноземці, зацікавлені в пропозиції, повинні проживати в Італії не менше 10 років.

Нагадаємо, влада Китаю планує відмовитися від обмежень народжуваності в сім’ях. Рішення можуть прийняти вже до кінця 2018 року.