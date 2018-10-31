Останній місяць осені може стати менш похмурим і більш теплим і яскравим, якщо правильно вибрати події для свого дозвілля. Київ чекають багато захоплюючих концертів, вечірок і виставок. Варто заздалегідь спланувати розклад так, щоб нічого не пропустити.

Кияни в листопаді зможуть сходити на концерт легендарного Стінга, послухати першокласний реп або відірватися під метал Stone Sour.

Також можна відвідати фотовиставку музейного рівня від фотохудожників з усього світу.

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Цього місяця в Києві виступлять 2 улюблені українські гурти – ДахаБраха і LATEXFAUNA.

Факти ICTV підготували список найкращих заходів листопада.

Glenn Hughes

Міжнародний центр культури і мистецтв

1 листопада, 19.00

Вартість квитків: 749-2499 грн

Придбати квитки можна тут

Колишній вокаліст та басист легендарних Deep Purple Гленн Х’юз, також відомий як Voice of Rock, виступить на сцені київського Міжнародного центру культури та мистецтв із програмою своїх найвідоміших пісень, які записував як у складі Deep Purple, так і під час сольної діяльності. Разом із Гленном до Києва приїде і колишній фронтмен блюз-хард-рок гурту Whitesnake Берні Марсден, щоб разом зі своєю командою виконати спеціальну програму Ukrainian Jam – Made in Ukraine.

Photo Kyiv Fair

Chicago Central House

2 листопада, 12.00

Вартість квитків: 100-200 грн

Придбати квитки можна тут

Ярмарок Photo Kyiv Fair — 2018 представить виставку робіт музейного рівня від фотохудожників з усього світу. Захід буде присвячено розвитку сучасного мистецтва в Україні загалом, та фотомистецтву зокрема. Окрім виставок фотографів та стендів всесвітньо відомих галерей, на ярмарку на відвідувачів очікують лекції та дискусії на тему арт-бізнесу в світі та Україні. Також для гостей заходу відбудеться коктейльна вечірка.

Mustelide

Планетарій

3 листопада, 19.30

Вартість квитків: 200-400 грн

Придбати квитки можна тут

Чарівниця електронної музики з Білорусі Mustelide завітає до Києва відіграти вражаючу програму під куполом планетарію в рамках свого проекту ARTSPACE. Музика артистки має саме ту космічну неосяжність, яка допоможе гостям заходу відчути зоряне безмежжя Всесвіту. На слухачів чекає неймовірне шоу проекцій під куполом планетарію, що в поєднанні з музикою Mustelide подарує враження, які залишаться надовго.

Оргія Праведників

Atlas

10 листопада, 20.00

Вартість квитків: 290-750 грн

Придбати квитки можна тут

Гурт Оргія Праведників везе київській публіці свою нову програму Бал Казанови. Рок-музика, як і решта жанрів мистецтва у сучасному світі, не може стояти на місці, отримуючи все нові форми донесення до публіки, відображаючи нові горизонти бачення митців. Улюблені багатьма шанувальниками хіти гурту пролунають в унікальному електронному аранжуванні, яке артисти підготували саме для цього виступу. Подібне шоу відбудеться лише один раз — на сцені нічного клубу Atlas 10 листопада.

ДахаБраха

Національний палац мистецтв Україна

10 листопада, 19.00

Вартість квитків: 1750-1950 грн

Придбати квитки можна тут

Один з найвідоміших у світі, сучасний український гурт мультиінструменталістів ДахаБраха готовий подарувати нову порцію своєї потужної та глибокої музики київській публіці. Етно-фолк у виконанні гурту ДахаБраха має багато граней, вбираючи в себе найкраще від безлічі жанрів та являючи собою унікальний стиль, за який колектив так люблять як в Україні, так і далеко за її межами.

STING & SHAGGY

Палац Спорту

14 листопада, 20.00

Вартість квитків: 1790-9900 грн

Придбати квитки можна тут

Цей концерт вважають однією з найбільш очікуваних подій року. До Києва їдуть легендарний Стінг та Шеггі, щоб поділитись з українцями улюбленими піснями за всі роки творчості, а також спільним альбомом 44/876, де 44 — телефонний код рідної Стінгу Британії, а 876 — код Ямайки, де народився Шеггі. Артисти завітають до України в рамках свого європейського турне, і влаштують динамічне шоу, яке підкорило тисячі глядачів в усьому світі.

Jah Khalib

Палац Спорту

15 листопада, 19.00

Вартість квитків: 590-3000 грн

Придбати квитки можна тут

Казахського реп-виконавця Бахтіяра Мамедова, що виступає під псевдонімом Jah Khalib, часто порівнюють із Дреком. Він спілкується зі своїм слухачем на ті самі теми, що й решта артистів по всьому світі, але має власний, витончений та простий стиль, за який його люблять сотні тисяч фанів по всьому СНД. Цього разу в Києві на сцені Палацу Спорту Jah Khalib презентує свій новий, вже п’ятий, альбом E.G.O. Попередні альбоми зробили його однією з провідних зірок російськомовного репу, але артист продовжує рости над власним рівнем.

Stone Sour

Stereo Plaza

18 листопада, 19.00

Вартість квитків: 1499-5000 грн

Придбати квитки можна тут

Корі Тейлор та Джоел Екман, учасники легендарного гурту Slipknot, мають і другий проект, це — Stone Sour. До того, як Slipknot набув своєї величезної популярності, проект Stone Sour перебував у замороженому стані, тільки згодом почавши набирати оберти. Проте оберти ці з самого початку дали значні плоди — перші два альбоми колективу здобули золотий та платиновий статус. Їх музика значно різниться від жорсткого та агресивного груву Slipknot, бо є більш розкутою та відкритою до експериментів зі звучанням.

LATEXFAUNA

‘ATLAS

23 листопада, 20.00

Вартість квитків: 250-700 грн

Придбати квитки можна тут

Оригінальний український дрім-поп колектив LATEXFAUNA виступить наприкінці осіннього сезону. Гурт, який став улюбленцями меломанів ще до виходу свого дебютного альбому, давно змусив себе любити, та підспівувати в унісон тисячі фанатів по всій країні.

На концерті 23 листопада вони виконуватимуть як старі, всіма улюблені хіти, так і пісні, які пролунають вперше. Також організатори тримають у таємниці ім’я музичного гостя, що виступить на розігріві у LATEXFAUNA, але немає сумнівів, що цей артист буде не менш яскравим та цікавим.

Denzel Curry

‘Atlas

24 листопада, 19.00

Вартість квитків: 690-1390 грн

Придбати квитки можна тут

Шанувальники Дензела Карі дочекались, здається, неймовірного. Одна з найяскравіших та найоригінальніших зірок сучасного хіп-хопу везе до Києва свою нову платівку ТА1300. Попередні два альбоми Nostalgic 64 i Imperial отримали як палку любов шанувальників, так і визнання критиків.

Шоу обіцяє бути незабутнім, адже Дензел відомий своєю потужною та агресивною манерою виконання, яка на живих виступах просто зриває слухачеві дах.

Нагадаємо, після тривалої перерви гурт Океан Ельзи знову повернувся на сцену і виступив на головній арені країни НСК Олімпійський.