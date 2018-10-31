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Куди піти в Києві на Хелловін 2018 – топ-5 подій

Хелловін святкують щороку в ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Куди піти та де відсвяткувати Хелловін 2018, розкажуть Факти ICTV.

Хелловін святкують 31 жовтня. Саме час подумати, як провести вечір і куди піти в Києві.

Київський Бал у Воланда

Фото: Киевский Бал Воланда/Facebook

Наймасштабніша містична вечірка сезону — Бал Сатани за мотивами булгаківського Майстра і Маргарити.

На вас чекають 1100 метрів містичного простору для танців, розваг і незабутніх вражень; костюмований бал для найсміливіших; сеанс чорної магії від Воланда і його свити; фудкорт у стилі ресторану для членів Массоліта; шоу-балет грішниць; вибір королеви Бала; авторські Коктейлі від Майстра і Азазелло; фотозони з містичними сюжетами, а також DJ-шабаш до ранку і чимало інших сюрпризів від Булгакова.

Ціна квитків від 700 грн. Купити квитки можна тут.

Хелловін у цирку

31 жовтня і 1 листопада цирк перевтілиться на моторошний заклад, де пануватимуть химерні персонажі.

Відвідувачі потраплять в епоху ескулапів і коновалів, які панували у 17 сторіччі та хотіли заволодіти людськими серцями, аби панувати кумирами та жрецями у Всесвіті.

Унікальний проект, який створений для тих, хто хоче з головою поринути в атмосферу містики та божевілля.

Ціна квитків від 100 грн. Купити квитки можна тут.

HalloweenParty в Ігроленд

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Ігроленд підготував справжню вечірку для дітлахів. Хелловін святкуватимуть у Києві, Полтаві, Дніпрі та Одесі.

У програмі 31 жовтня: інтерактивне шоу Монстр-сейшн, Вечірка привидів, парад казкових героїв, лабораторія чудернацької краси.

Детальна програма тут.

Читайте: Хто ти на Хелловін – ТЕСТ

Halloween Comedy Вистава Вій

У Будинку офіцерів відбудеться вистава за повістю Миколи Гоголя Вій. Сюжет повісті – один із найбільш таємничих у класичній літературі.

Вій – comedy-вистава з некласичною версією гоголівської містичної повісті. Несподіваний фінал вистави здивує навіть тих, хто знає повість Гоголя напам’ять.

На сцені – танці, дотепні витівки та чорний гумор.

Ціна квитків від 280 грн. Купити квитки можна тут.

My Sting Tribute Show

Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ Sting Tribute Show.

Чудовий варіант для тих, хто не дуже любить містику, але цінує хорошу музику.

У Жовтневому палаці відбудеться грандіозне триб’ют-шоу Sting, чиї хіти відомі мільйонам. Живий звук і більше 50 людей на сцені!

В одному шоу зустрінуться Сергій Бабкін, Дмитро Шуров (Pianoboy), Женя Галич (O.Torvald), MamaRika, KAZKA, Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Артем Пивоваров, Evgeny Khmara, Ivan NAVI, ALLOISE, DUDA і Mountain Breeze.

Музичний супровід забезпечить Kaska Records orchestra під керівництвом Валентина Корнієнка.

Ціна квитків від 290 грн. Купити квитки можна тут.

Ми також писали, як зробити макіяж на Хелловін у домашніх умовах.

Фото: Gpointstudio/Dreamstime

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