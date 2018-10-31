Хелловін святкують щороку в ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Куди піти та де відсвяткувати Хелловін 2018, розкажуть Факти ICTV.

Хелловін святкують 31 жовтня. Саме час подумати, як провести вечір і куди піти в Києві.

Київський Бал у Воланда

Наймасштабніша містична вечірка сезону — Бал Сатани за мотивами булгаківського Майстра і Маргарити.

На вас чекають 1100 метрів містичного простору для танців, розваг і незабутніх вражень; костюмований бал для найсміливіших; сеанс чорної магії від Воланда і його свити; фудкорт у стилі ресторану для членів Массоліта; шоу-балет грішниць; вибір королеви Бала; авторські Коктейлі від Майстра і Азазелло; фотозони з містичними сюжетами, а також DJ-шабаш до ранку і чимало інших сюрпризів від Булгакова.

Ціна квитків від 700 грн. Купити квитки можна тут.

Хелловін у цирку

31 жовтня і 1 листопада цирк перевтілиться на моторошний заклад, де пануватимуть химерні персонажі.

Відвідувачі потраплять в епоху ескулапів і коновалів, які панували у 17 сторіччі та хотіли заволодіти людськими серцями, аби панувати кумирами та жрецями у Всесвіті.

Унікальний проект, який створений для тих, хто хоче з головою поринути в атмосферу містики та божевілля.

Ціна квитків від 100 грн. Купити квитки можна тут.

HalloweenParty в Ігроленд

Ігроленд підготував справжню вечірку для дітлахів. Хелловін святкуватимуть у Києві, Полтаві, Дніпрі та Одесі.

У програмі 31 жовтня: інтерактивне шоу Монстр-сейшн, Вечірка привидів, парад казкових героїв, лабораторія чудернацької краси.

Детальна програма тут.

Читайте: Хто ти на Хелловін – ТЕСТ

Halloween Comedy Вистава Вій

У Будинку офіцерів відбудеться вистава за повістю Миколи Гоголя Вій. Сюжет повісті – один із найбільш таємничих у класичній літературі.

Вій – comedy-вистава з некласичною версією гоголівської містичної повісті. Несподіваний фінал вистави здивує навіть тих, хто знає повість Гоголя напам’ять.

На сцені – танці, дотепні витівки та чорний гумор.

Ціна квитків від 280 грн. Купити квитки можна тут.

My Sting Tribute Show

Чудовий варіант для тих, хто не дуже любить містику, але цінує хорошу музику.

У Жовтневому палаці відбудеться грандіозне триб’ют-шоу Sting, чиї хіти відомі мільйонам. Живий звук і більше 50 людей на сцені!

В одному шоу зустрінуться Сергій Бабкін, Дмитро Шуров (Pianoboy), Женя Галич (O.Torvald), MamaRika, KAZKA, Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Артем Пивоваров, Evgeny Khmara, Ivan NAVI, ALLOISE, DUDA і Mountain Breeze.

Музичний супровід забезпечить Kaska Records orchestra під керівництвом Валентина Корнієнка.

Ціна квитків від 290 грн. Купити квитки можна тут.

Ми також писали, як зробити макіяж на Хелловін у домашніх умовах.

Фото: Gpointstudio/Dreamstime