Авіакомпанія з 15 січня 2019 року змінює норми перевезення ручної поклажі, скоротивши кількість предметів, дозволених до безкоштовного перевезення в салоні.

Міжнародні Авіалінії України скоротили кількість предметів, дозволених до безкоштовного перевезення в салоні, до одного предмета верхнього одягу і парасольки, пише Інтерфакс-Україна.

Нові норми перевезення ручної поклажі діятимуть для пасажирів, які придбали квитки з 1 листопада 2018 року для подорожі з 15 січня 2019 року, і залежатимуть від базового тарифу і/або класу обслуговування, за яким куплений квиток.

Так, пасажири, які придбали квитки, у вартість яких не входить перевезення зареєстрованого багажу, зможуть взяти з собою на борт літака одне місце ручної поклажі вагою до 7 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см, а також верхній одяг і парасольку.

Пасажири, що перевозять зареєстрований багаж і пасажири економ-преміум класу на далекомагістральних рейсах зможуть взяти з собою на борт літака два місця ручної поклажі: одне місце вагою до 7 кг і розмірами не більше 55х40х20 см і одне місце вагою до 5 кг і розмірами не більше 40х30х10 см (для розміщення під сидінням крісла попереду), а також верхній одяг і парасольку.

Для бізнес-класу середньомагістральних рейсів доступні два місця ручної поклажі: місце вагою до 12кг та розмірами не більше ніж 55х40х20 см плюс місце вагою до 5 кг і розмірами не більше 40x30x10 см, а також верхній одяг і парасольку.

Для бізнес-класу далекомагістральних рейсів доступні три місця ручної поклажі: два місця загальною вагою до 15 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см кожне і одне місце вагою до 5 кг і розмірами не більше 40x30x10 см, а також верхній одяг і парасольку.

Крім того, починаючи з 15 січня 2019 року, кожен пасажир МАУ, незалежно від класу обслуговування і тарифу отримає можливість взяти з собою ще одну додаткову одиницю ручної поклажі вагою до 5 кг і розмірами не більше 40x30x10 см, попередньо оплативши її перевезення збір в розмірі EUR15 в аеропорту відправлення.

Нагадаємо, з 28-31 жовтня 3 авіакомпанії здійснять в Україні 22 нових міжнародних авіарейси.

Фото: Leyrigarcia/Dreamstime.com