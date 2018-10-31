PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / МАУ змінює порядок перевезення ручної поклажі/

МАУ змінює порядок перевезення ручної поклажі

Авіакомпанія з 15 січня 2019 року змінює норми перевезення ручної поклажі, скоротивши кількість предметів, дозволених до безкоштовного перевезення в салоні.

Міжнародні Авіалінії України скоротили кількість предметів, дозволених до безкоштовного перевезення в салоні, до одного предмета верхнього одягу і парасольки, пише Інтерфакс-Україна.

Нові норми перевезення ручної поклажі діятимуть для пасажирів, які придбали квитки з 1 листопада 2018 року для подорожі з 15 січня 2019 року, і залежатимуть від базового тарифу і/або класу обслуговування, за яким куплений квиток.

Так, пасажири, які придбали квитки, у вартість яких не входить перевезення зареєстрованого багажу, зможуть взяти з собою на борт літака одне місце ручної поклажі вагою до 7 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см, а також верхній одяг і парасольку.

Пасажири, що перевозять зареєстрований багаж і пасажири економ-преміум класу на далекомагістральних рейсах зможуть взяти з собою на борт літака два місця ручної поклажі: одне місце вагою до 7 кг і розмірами не більше 55х40х20 см і одне місце вагою до 5 кг і розмірами не більше 40х30х10 см (для розміщення під сидінням крісла попереду), а також верхній одяг і парасольку.

Читайте: Ryanair вводить обмеження на провезення ручної поклажі

Для бізнес-класу середньомагістральних рейсів доступні два місця ручної поклажі: місце вагою до 12кг та розмірами не більше ніж 55х40х20 см плюс місце вагою до 5 кг і розмірами не більше 40x30x10 см, а також верхній одяг і парасольку.

Для бізнес-класу далекомагістральних рейсів доступні три місця ручної поклажі: два місця загальною вагою до 15 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см кожне і одне місце вагою до 5 кг і розмірами не більше 40x30x10 см, а також верхній одяг і парасольку.

Крім того, починаючи з 15 січня 2019 року, кожен пасажир МАУ, незалежно від класу обслуговування і тарифу отримає можливість взяти з собою ще одну додаткову одиницю ручної поклажі вагою до 5 кг і розмірами не більше 40x30x10 см, попередньо оплативши її перевезення збір в розмірі EUR15 в аеропорту відправлення.

Нагадаємо, з 28-31 жовтня 3 авіакомпанії здійснять в Україні 22 нових міжнародних авіарейси.

Фото: Leyrigarcia/Dreamstime.com

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна закриває повітряний простір над Чорним морем на Херсонщині
Програму Доступні ліки заблокує новий лікарський закон – експерти
Катар ввів безвіз з Україною
Смертна кара за корупцію, легалізація наркотиків та проституції: Нові лідери VS громадська думка
Росія будує ще одну військову частину на кордоні з Україною
Політики святкують Хелловін: Ляшко Горобець, клоун Парасюк, а Добкін – Монтана
Ангела Меркель
Меркель їде до України: що відомо про залізну леді Німеччини та цілі її візиту
Заборона на носіння камуфляжу і військової форми: як покарають порушників
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка