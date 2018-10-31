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Можуть бути прибульці: з космосу надійшли загадкові сигнали

Вчені отримали швидкі і надзвичайно потужні радіоімпульси з космосу. Вони припускають, що це можуть бути інопланетні сигнали.

Тривалість сигналів до кілька мілісекунд, передає Phys.org.

Дослідити незвичайне явище взялися вчені Університету Кертіна.

Імпульси викидають таку ж кількість енергії, як Сонце протягом декількох років

Однак поки їм не вдалося з’ясувати точну причину. Є два варіанти: перший – це інопланетні сигнали, другий – загибель зірок.

Астрономи провели пошук джерел швидких радіоспалахів за допомогою радіоінтерферометра ASKAP і антеної решітки Murchison Widefield Array (MWA).

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До речі, 1,9 і 11 березня цього року зафіксували три найпотужніших швидких радіоспалахи, які раніше вважалися сигналами інопланетних цивілізацій.

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