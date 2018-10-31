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Новинки від Apple: коли старт продажів в Україні і ціни

Продажі нових продуктів від Apple в Україні почнуться вже у листопаді. І вже стало відомо про ціну.

Зокрема, ціна на Apple iPad Pro 11 стартуватиме від 26 999 грн; Apple iPad Pro 12,9 – від 33 999 грн; Apple MacBook Air 13,3 Retina – від 39 999 грн; Apple Mac Mini – від 28 999 грн.

Читайте: Apple презентувала новий MacBook Air: характеристика та ціни

Нагадаємо, що вчора відбулася презентація нових продуктів від Apple. Факти ICTV вели онлайн-трансляцію, яку ви знайдете тут.

Також ми публікували характеристики і ціни iPad Pro 2018 від Apple. Відомо, що iPad став на 12% тонший і на 25% менший за обсягом. А ще його можна буде заряджати iPhone від iPad.

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