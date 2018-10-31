31 жовтня у всьому світі святкуватимуть Хелловін. Факти ICTV зібрали найкращі привітання та ідеї для подарунків.
У цю містичну ніч прийнято вбиратися у костюми різноманітних персонажів і відвідувати вечірки або випрошувати цукерки.
Відзначаєте Хелловін?
Відвідуючи квартири, прийнято випрошувати цукерки у господарів простою фразою trick or treat (неприємність або частування).
Ми ж пропонуємо більш креативні привітання, якими можна розвеселити своїх друзів або тих щасливчиків, до яких ви вирішите завітати.
***
З днем Хелловіна вітаю,
Не заснути я бажаю,
У цей вечір, не забудь,
Вікна й двері ти замкнуть.
А то прийде чорний кіт,
І ухопить за живіт,
Буде Дракула літати,
Твою душу спокушати.
Франкенштейн зайде у двері,
Хтось завиє в тебе в сквері,
Зомбі в щічку поцілує,
Відьма ж візьме й зачаклує!
Сядь в кутку, молись й чекай,
Може й попадеш ти в рай!
***
Сьогодні ніч у нас така:
Всьому гарбуз є голова!
І в цю ніч ти не один,
З тобою свято – Хеловін!
Хай дім Ваш ангел береже,
А зло не перейде до порога,
Спокій й мир, у родині живе,
І не торкнеться Вас тривога!
***
Хелловін ми зустрічаєм,
Знову в місті маскарад,
В гарбузі ми вирізаєм
Пару дірок – усі в ряд.
Нехай гноми й упирі
Обминуть твою родину,
Й відьми навіть на метлі –
Враз візьмуть і просто згинуть!
***
Нехай це свято, Хеловін,
Відкриє вам секрет один:
За маскою потрібно сьогодні сховатись
І в чудо-юдо гарненько убратись,
Щоб всіх чудовиськ налякати,
І злих духів назавжди прогнати.
***
Ніч Хеловіна пройде,
Темрява вся зникне,
Сонце вранці враз зійде,
І добро проникне.
Хай же в вашому житті,
Буде все прекрасно,
Світить вам нехай любов,
Й небо буде ясне.
Читайте: Хто ти на Хелловін – ТЕСТ
Що може бути найкращим подарунком на Хелловін, ніж солодощі? Особливо якщо вони зроблені своїми руками або прикрашені в тематиці свята.
Перетворіть звичайні льодяники на привида.
З туалетного паперу можна зробити непогану коробку для солодощів.
Окриліть ваші цукерки.
А якщо ви повні креативу, можете самі спекти і прикрасити святкове печиво.
До речі, страшний гарбуз на Хелловін насправді називається Світильником Джека. За легендою, такий ліхтар допомагав духам знайти шлях у чистилище.
Фото: Amarosy/Dreamstime