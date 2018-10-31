Вчені з Ізраїлю стверджують, що зробили важливий крок у напрямку створення екологічно безпечних автомобілів з двигунами, що працюють на водні.

Про це пише Times of Jerusalem.

Спалювання водневого палива давало б необхідну кількість енергії і не містило вуглецевих парникових газів. Це дозволило б зупинити кліматичні зміни на планеті.

Однак, є проблема: чистий водень майже неможливо знайти на Землі. А промисловий його видобуток сьогодні в більшості випадків неефективний і супроводжується викидами великої кількості вуглекислого газу.

Одним з головних потенційних джерел водню вважається вода.

Гіпотетично можна розщепити її молекули на окремі гази: водень і кисень. Вони, в свою чергу, почали б знову взаємодіяти між собою, що призвело б до виділення великої кількості енергії і водяної пари. Однак, до теперішнього часу вчені вважали, що це неможливо зробити без витрати ще більшої енергії, яку потрібно згенерувати якимось іншим способом.

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Команда дослідників з ізраїльського Університету Бен-Гуріон стверджують, що знайшли спосіб, як можна дешево і швидко виробляти водневе паливо для автомобілів.

При цьому, у запропонованому ними хімічному процесі використовується сонячна енергія, а не виготовлена якимось іншим неекологічним способом.

Вчені Арік Йочеліс і Айріс Висолі-Фішер з Університету Бен-Гуріон пояснили, що розробили хімічний механізм, при якому пероксид водню (H2O2) фотохімічно розбивається на два різних гази за допомогою фотоелектродів оксиду заліза (Fe2O3). В процесі використовується доступна в природі сонячна енергія, що значно здешевлює метод розщеплення.

– Ми продемонстрували, що механізм фотохімічної реакції, що належить до сімейства хімічних реакцій, за які професор Герхард Ертль отримав Нобелівську премію з хімії десятиліття тому. Наше відкриття розчищає шлях для нових стратегій фотохімічних процесів, – сказав Йочеліс.

Раніше австрійський автогонщик Герхард Платтнер розповів про секрети, які допоможуть знизити витрату палива.