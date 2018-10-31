Майнінг біткоіна протягом 16-22 років може підвищити глобальну температуру на Землі на 2°C.

Біткоін вимагає величезної кількості енергії для запуску комп’ютерів, які забезпечують запис транзакцій.

Дослідники з’ясували, що в минулому році виробництво біткоінів стало причиною викиду більш 69 млн т вуглецю – трохи більше 1% від усіх викидів від виробництва енергії в усьому світі.

Вчені також розглянули рівень прийняття інших інновацій у США – кредитних карт і посудомийних машин.

З’ясувалося, що якщо прийняття біткоіни буде збігатися з показниками цих технологій, то через 16-22 року температура на Землі підвищиться на 2 ° C.

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За словами вчених, масове впровадження відновлювальних джерел енергії в усьому світі чи спеціально для розробки криптовалюти могло б пом’якшити кліматичні ефекти біткоіна.

Інший варіант вирішення цієї проблеми – зниження вартості біткоіна. Дослідники впевнені, якщо він стане не рентабельним, проблема вирішиться сама собою.

Раніше стало відомо, що рівень забруднення повітря в Європі перевищує норми Євросоюзу та Всесвітньої організації охорони здоров’я.

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