Більшість українців все таки вважають за краще вживати в їжу м’ясо, але можливо навіть у вас живе альтер его?
Сьогодні, 1 листопада, відзначається Міжнародний день вегана.
Вегани, на відміну від вегетаріанців, виключають зі свого раціону не лише м’ясо і рибу, а й будь-які інші продукти тваринного походження – яйця, молоко, мед. Також вони не носять одяг зі шкіри, хутра, вовни, шовку та не користуються продуктами, які тестували на тваринах.
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Серед нас багато затятих м’ясоїдів, проте іноді щось змінює наші погляди й салат стає головною стравою у раціоні. Факти ICTV пропонують пройти тест та визначитися хто ви насправді.
Раніше Факти ICTV писали, що чим відрізняються вегани від вегетаріанців.
Фото: unsplash.
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