PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Бургер чи баклажан? Чи зможете ви стати веганом - ТЕСТ/

Бургер чи баклажан? Чи зможете ви стати веганом – ТЕСТ

Більшість українців все таки вважають за краще вживати в їжу м’ясо, але можливо навіть у вас живе альтер его?

Сьогодні, 1 листопада, відзначається Міжнародний день вегана.

Вегани, на відміну від вегетаріанців, виключають зі свого раціону не лише м’ясо і рибу, а й будь-які інші продукти тваринного походження – яйця, молоко, мед. Також вони не носять одяг зі шкіри, хутра, вовни, шовку та не користуються продуктами, які тестували на тваринах.

Читайте: Топ-9 продуктів для веганів

Серед нас багато затятих м’ясоїдів, проте іноді щось змінює наші погляди й салат стає головною стравою у раціоні. Факти ICTV пропонують пройти тест та визначитися хто ви насправді.

Раніше Факти ICTV писали, що чим відрізняються вегани від вегетаріанців.

Фото: unsplash.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка