Гороскоп на листопад 2018 для представників всіх знаків зодіаку в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на листопад склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Вас супроводжує везіння цього місяця, підвищується творча активність. Ви відчуваєте легкість у вираженні почуттів, підвищується сила впливу на партнера.

Цей період можна використовувати для поліпшення відносин з братами і сестрами, молодшими родичами. Спільна інтелектуальна діяльність приносить задоволення. Успішно складаються стосунки з дітьми, цей період можна використовувати для занять з ними, розвиваючих ігор. Ви можете з успіхом взяти на себе роль лідера у родині або у парі.

Активізуються громадські зв’язку, зав’язуються нові корисні знайомства. Гарний час для участі у конференціях, для виступів на публіку. Ви зможете домовитися з начальством, владою, ефективно висловити свої ідеї, описати свою позицію і інтереси. Вдало складуться відрядження, відвідування громадських місць і заходів. Знання, які ви отримаєте у цей період, відкладуться надовго, і ви зможете ними успішно скористатися.

Ви виглядаєте впевнено, заражаєте творчим і діловим азартом, є хорошим прикладом для молодших службовців. Сприятливий період для реорганізацій на службі з метою підвищення продуктивності праці, впровадження передових методів, для переорієнтації на новий вид діяльності.

Гороскоп для Тельців

До середини листопада напружений період, створюються перешкоди, виникають труднощі, суперечки і конфлікти. У цей період відбуваються найважливіші події у вашому житті, але поганий настрій, фізична слабкість може вам завадити. А це спровокує витрати, принесе розчарування.

Зростає прагнення до конкуренції, ваша імпульсивна поведінка, необдумані вчинки і бурхливе вираження протесту можуть значно перешкодити у справах. Ви часто відчуваєте роздратування, хочете нав’язати свою волю, тому можете впасти у немилість начальства, а компаньйони просто не зрозуміють вас. Бійтеся вирішення конфліктів за допомогою сили, уникайте бійок. Фізичне перенапруження і бурхливі емоційні прояви ведуть до фізичного і емоційного виснаження. Період характеризується сварками у сім’ї або у парі з вашої вини або навіть розривом.

Егоїзм і підвищена конфліктність може дуже зашкодити вам під час обговорення проектів, укладення угод і договорів. Необачні фінансові операції призведуть до втрат.

Гороскоп для Близнюків

Представникам цього знаку зодіаку доведеться складно весь місяць. Даний період може стати піком досягнень або крахом надій: у будь-якому випадку спостерігається кульмінаційний момент у питаннях кар’єри. Не форсуйте події. Краще розслабтеся і пливіть за течією, нехай все йде природно.

Завзятість, вимогливість, зарозумілість тільки погіршать ситуацію. Удача посміхнеться вам, якщо ви надасте їй можливість вибрати шлях і темп, і відвернеться від вас, якщо ви почнете спокушати долю. Найбільш раціонально зайнятися у цей період домашніми справами – більше дій, менше розмов і відповідно конфліктів.

Можливий переїзд в інший будинок або місто, або інші важливі для особистого життя рішення. Нові починання супроводжуватиме удача. Вдалий час для нових невеличких справ, пов’язаних з вашими довгостроковими планами.

Гороскоп для Раків

Сприятливий місяць, особливо до 23 листопада. Підвищується впевненість у собі, енергія та ініціативність. Слушна нагода для самореалізації, розваг, занять з дітьми. Вірогідні події, які поліпшать ваш настрій. У справах буде супроводжувати удача, а на творчих людей чекає потік нових ідей.

У плані здоров’я – збільшиться життєва сила і активність. Участь у спортивних заходах, активний відпочинок і суспільно-корисна праця у цей період принесуть результат. Зростає підтримка співробітників і партнерів, ви зможете заслужити похвалу від начальства, активно впливати на думку компаньйонів по бізнесу.

Хороший період для укладення угод і договорів, відкриття нових підприємств і конструктивної реорганізації старих. Сплануйте на цей період офіційні візити, відвідування вищих і офіційних організацій, переговори і відповідальні виступи.

Гороскоп для Левів

Перша половина місяця досить напружена. Рішення ділових і виробничих питань супроводжується особистим протистоянням, зіткненням думок та інтересів. Зросте прагнення до лідерства, активність у професійних і політичних справах. Вірогідні негативні зміни у відносинах з начальством, колегами, владою. Уникайте переговорів і нарад, відповідальних виступів, укладення угод і великих витрат. Все це може привести до нищівним фінансових втрат.

Слід бути обережним при роботі з різними інструментами.

Друга половина листопада спокійніша. Сприятливо вирішуються справи, пов’язані з переоформленням, реконструкцією, відновленням втрачених зв’язків і контактів.

Гороскоп для Дів

Всі важливі справи постарайтеся встигнути зробити у першій половині місяця. У цей період ваші життєві сили і працездатність досить високі. Вдалий період для вирішення важливих ділових питань. Використовуйте цей час для фінансових операцій і вкладення грошей. Підвищується ймовірність кар’єрного росту або отримння премії.

Вдалий період для вирішення проблем та усунення перешкод у коханні і сімейних відносинах. Розваги і громадські заходи створюють відчуття свіжості почуттів, доставлять приємні враження, додадуть фарб у згасаючі відносини. Якщо виховання дітей і їх розвиток викликають складності, скористайтеся цим часом для занять та ігор, зміцнення зв’язку з дітьми.

У другій половині місяця, можливі чутки, неприємні розмови, що підривають ваш авторитет, а також дезінформація. Слід уважно ставитися до документів і важливим паперів, оскільки вони можуть загубитися.

Гороскоп для Терезів

У цей період ви відчуєте бадьорість духу, підвищення душевної і фізичної енергії, підйом настрою і прилив життєвих сил.

Це ідеальний період для дружнього спілкування, для любові, шлюбу і сімейного життя, для всього прекрасного і естетичного, для соціальної активності. Зростає ваша привабливість і ви можете скористатися цим при встановленні контактів з протилежною статтю, будь то начальство, підлеглі або ділові партнери. Ви схильні більше уваги приділяти вашому іміджу, зовнішності. Особливо сприятливим можна вважати укладення союзу.

Ці дні будуть сприятливими для покупки речей, а також для суспільних і фінансових справ. Період сприятливий для впливу на публіку, підвищення популярності. Можливий певний фінансовий успіх, отримання прибутку.

Гороскоп для Скорпіонів

Підвищена сила, енергія, активна ініціатива і підприємливість призводить до поліпшення зовнішньої ситуації. З’являються перспективи на успіх і удачу у житті, підтримка оточуючих, радість від роботи.

Сприятливий період для започаткування нових справ.

У цей період, ви особливо привабливі для протилежної статі, ваше внутрішнє я отримає підтримку, ви відчуєте себе впевненіше і будете переконані, що ваші зусилля не пропадуть дарма. У свою чергу до вас притягнуться люди і успіх.

Гороскоп для Стрільців

Для вас це початок чергового циклу і досить вдалого. Скористайтеся позитивним потенціалом цього періоду, повірте у себе. Висока самооцінка і сила волі спонукають вас до самовираження.

Зараз добре поставити собі головні життєві питання:

– Наскільки близько ви до ідеалу? Чи відчуваєте себе щасливим? Домоглися успіху і процвітання?

Зосередьтеся на своїх бажаннях і мріях, подумайте, куди йдете.

Гороскоп для Козерогів

На початку місяця у вас можуть виникнути принципові розбіжності з оточуючими з приводу різних суджень. Уникайте перебільшення своєї значущість у компаніях.



Вже у другій половині листопада обставини нададуть вам можливість посилити фізичну активність, стати більш рішучим у досягненні цілей і швидше виконати поставлені задачи. Займіться спортом або іншою діяльністю, яка допоможе вам прийти у форму, зміцнити здоров’я і підвищити впевненість у собі.



Обставини дозволять задовольнити свої бажання. Готовність допомагати ближнім сприятливо позначиться на вашій репутації. Начальство буде схильне підтримувати вас – це шанс продемонструвати свої можливості. У цей період прохання про послугу будуть виконані.

Гороскоп для Водоліїв

Перша половина місяця – непростий період. Успіх буде залежати від вашої здатності або бажання протистояти чужим вимогам. Однак ви здатні досягти і досягнете поставленої мети, якщо зумієте подолати роздратування і розчарування. У цьому вам допоможе складання стратегічного плану дій. Це також вбереже вас від ефекту неприємних сюрпризів.

Вже з середини листопада ситуація трохи покращиться, ваші зусилля приведуть до успіху. Не бійтеся захищати свої переконання і принципи.

Горскоп для Риб

У період до 23 листопада ви зможете реалізувати багато творчих ініціатив і проектів, давно намічені плани. Зростає прагнення до лідерства, заняття провідних постів. Ви самовпевнені, легко вирішуєте фінансові проблеми, можете провернути не одну вдалу операцію. Скористайтеся цим часом для участі у фінансових операціях, вкладайте гроші. Для вас відкриваються нові перспективи, необхідно займатися самоосвітою.

Ви відчуєте гармонію тіла і духу. Зростає життєздатність, енергійність, активність. Візьміть участь у спортивно-оздоровчих заходах. Спілкування з дітьми і близькими людьми значно поліпшить ваше самопочуття і відчуття значущості для оточуючих. Зростання сердечності, доброзичливості і дружелюбності допоможуть вам позбутися тривалих конфліктів з коханими або членами сім’ї. Скористайтеся цим часом для гармонізації відносин з чоловіком, з дітьми, з коханою людиною.

Після 22 листопада ви відчуєте певну напругу, рішення багатьох питань буде затягуватися, вірогідні помилки у паперах і документах, конфлікти і непорозуміння з іншими людьми. Тому постарайтеся сконцентруватися і зробити всі важливі справи у першій половині листопада.