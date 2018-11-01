Гороскоп на сьогодні, 1 листопада, прогнозує, що день не підходящий для початку важливих подій і проектів.

Гороскоп на 24 жовтня публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Енергії дня можуть провокувати на конфлікти, різкі розмови, суперечки. Можливі емоційні вибухи або придушення своїх активних реакцій.

На сьогодні добре запланувати очисні процедури, прибирання, розбір завалів, будь-який фізичний захід, спрямований на очищення, допоможе очистити і простір усередині.

Дуже корисно заглянути всередину і розібратися з тим, що відбувається на глибинному рівні, а не влаштовувати сцени. Може виникнути інтерес до містичного, вельми придатні сьогодні заняття йогою.

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Приділити увагу здоров’ю і прислухатися до мови тіла так само сьогодні буде на користь.

Якщо якась частина тіла дає про себе знати, знайдіть час, щоб трохи подбати про себе, своє здоров’я.

Вечірню пору бажано присвятити спокійним медитативним заняттям і будь-яким процедурам, спрямованим на заспокоєння нервової напруги. Дітям, можливо, доведеться надавати додаткову підтримку і турботу.

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