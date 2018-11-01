Лабораторія натхнення Я зможу! в Харкові включатиме 4 інтерактивні панелі.

3-го листопада Харків відвідають Олена Фроляк, Анастасія Дєєва, Яніка Меріло та інші зіркові спікерки у рамках Лабораторія натхнення Я зможу!.

Гучний та яскравий проект Я зможу! уже поєднав десятки зіркових менторок з молодими дівчатами-початківцями з усієї України.

У Харкові наставниці проекту та запрошені спікерки надихатимуть учасниць лабораторії, розповідатимуть власні історії успіху, ділитимуться професійним досвідом.

Захід включає 4 інтерактивні панелі: медіа, піар, публічне управління та адміністрування і громадський сектор.

Найактивніші учасниці зможуть долучитися до нових активностей у рамках проекту Я зможу!.

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Організатори: проект Я зможу! Фонду Олени Пінчук за підтримки Фундації Кока-Кола та за ініціативи ГО Лінк, Молодіжної ради при Харківському міському голові, Офіс реформ Харкова.

Деталі заходу:

Час і дата: 3 листопада (субота). Початок о 10.00.

Місце: Харківська Школа Архітектури. Адреса: вул. Конторська, 5. Харків.