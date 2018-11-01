Майже кожен з нас, українців, покладає відповідальність за якість свого життя на владу та політиків. А ось австралієць Томос Брунер живе за іншим принципом. Про це далі у матеріалі.

Про хибність позиції “моя хата скраю” та користь уміння обєднуватися у спецпроекті програми Вікна-новини на СТБ Ланцюгова реакція.

Згідно зі статистикою, активними себе вважають лише 7% українців, 28% опитаних свою пасивність виправдовує нестачею часу, 23% – впевнені, що спільна діяльність нічого не зміне.

А дарма. Успішні країни, лідери світу – це ті, де майже 100% громадян гуртується разом.

Ось австралієць вважає, що обєднуватися потрібно на всіх рівнях: від власної багатоповерхівки до села та міста. Він намагається запустити ланцюгову реакцію обєднань в Україні з райцентру, де має ферму.

Він встановлює білборди уздовж дороги на Черкащині, якими закликає відвідувати музей композитора Петра Чайковського у місті Кам’янка. Він навіть хоче започаткувати Товариство друзів музею.

Про ініциативу іноземця у місті Кам’янка у сюжеті.

До речі, об’єднання може навіть врятувати життя. У Емералд-Айл (штат Північна Кароліна, США) десятки людей вишикувалися в людський ланцюг, щоб врятувати потопаючих