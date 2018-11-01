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Факти / Lifestyle / На допомогу алергікам: у США розробили кота-робота/

На допомогу алергікам: у США розробили кота-робота

Компанія Petoi (США) розробила кота-робота Nybble, якого можна навчати трюкам. На реалізацію проекту вдалося зібрати $60 тисяч.

Про це повідомляє Politekа.

Nybble працює на платформі з відкритим вихідним кодом: користувач може керувати ним, навчити новим трюкам або встановити на нього мікрокомп’ютер Raspberry Pi.

Рухи Nybble управляються за допомогою мікроконтролера, сумісного з апаратною платформою Arduino. В ньому зберігається “м’язова пам’ять” робокота, яка допомагає йому рухатися. Raspberry Pi додатково допомагає роботу чути, бачити і думати.

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Деталі Nybble виконані з дерева. За $200 інвестори на IndieGogo отримають одного кота, за $390 — двох, а за $245 – робокота і платні NyBoard, з допомогою якої можна побудувати свого робота.

Поставки Nybble заплановані на квітень 2019 року.

До слова, всесвітньо відома робот-жінка Софія приїхала в Київ і провела прес-конференцію.

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