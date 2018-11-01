PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Погода на листопад: коли випаде перший сніг/

Погода на листопад: коли випаде перший сніг

Погода у листопаді буде доволі теплою та туманною. Перший сніг варто очікувати лише наприкінці місяця.

– 1 листопада та до кінця тижня в більшості областей України переважатиме суха повітряна маса. 3 та 4 листопада є можливість невеликого дощу в західній частині України та на півночі, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

На початку наступного тижня температура повітря у денні години становитиме +12…+18 градусів, на Півночі та на Сході – +9…+15 градусів.

– У листопаді українцям варто приготуватися до температурних гойдалок: з 1 по 5 листопада буде плюсова температура, але вже в наступні 3 дні вдарять нічні морози. У наступні 3 дні стовпчики термометрів знову піднімуться до плюсових позначок. І такі перепади будуть аж до 23 листопада, – розповідає народний синоптик Леонід Горбань, передають Факти.

Читайте: У Криму випав перший сніг

Істотне похолодання прийде в Україну 23 листопада і протримається близько 5 днів. 28 листопада варто очікувати потепління та опади у вигляді мокрого снігу або дощу.

Перший справжній сніг в Україні випаде 27 листопада, але вже на наступний день він розтане.

Раніше Факти ICTV писали, що на Францію обрушився сильний снігопад. Близько 1400 осіб опинилися заблокованими на дорозі.

Фото: unsplash.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка