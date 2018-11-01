Погода у листопаді буде доволі теплою та туманною. Перший сніг варто очікувати лише наприкінці місяця.

– 1 листопада та до кінця тижня в більшості областей України переважатиме суха повітряна маса. 3 та 4 листопада є можливість невеликого дощу в західній частині України та на півночі, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

На початку наступного тижня температура повітря у денні години становитиме +12…+18 градусів, на Півночі та на Сході – +9…+15 градусів.

– У листопаді українцям варто приготуватися до температурних гойдалок: з 1 по 5 листопада буде плюсова температура, але вже в наступні 3 дні вдарять нічні морози. У наступні 3 дні стовпчики термометрів знову піднімуться до плюсових позначок. І такі перепади будуть аж до 23 листопада, – розповідає народний синоптик Леонід Горбань, передають Факти.

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Істотне похолодання прийде в Україну 23 листопада і протримається близько 5 днів. 28 листопада варто очікувати потепління та опади у вигляді мокрого снігу або дощу.

Перший справжній сніг в Україні випаде 27 листопада, але вже на наступний день він розтане.

Раніше Факти ICTV писали, що на Францію обрушився сильний снігопад. Близько 1400 осіб опинилися заблокованими на дорозі.

Фото: unsplash.