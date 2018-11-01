Сьогодні святкується Міжнародний день вегана. Факти ICTV зібрали 9 продуктів, які необхідні будь-якому вегану у раціоні.

Нут

Нут, який також називають баранячий горох, нахат, міхурник – вважається одним з найкращих інгредієнтів для будь-якого вегана. Цей продукт дуже калорійний і забезпечить ситість, як би його не приготували. Він також багатий вуглеводами і такими потрібними веганам білками.

З нуту можна зробити прекрасні страви: хумус, фалафель, кус-кус, і пісні котлетки. Однак, щоб його приготувати, доведеться трохи повозитися – його потрібно замочувати і варити півгодини.

Волоський горіх

Без цього продукту не може обійтися жоден веган. Волоські горіхи містять необхідні для нашого організму висококонцентровані білки, жири і мікроелементи.

В основному їхня користь для веганів у тому, що вони допомагають заповнити нестачу омега-жирів.

Волоський горіх можна як використовувати в салатах і десертах, так й їсти просто так.

Авокадо

Цей екзотичний фрукт містить велику кількість корисних жирів і його рекомендують їсти 2-3 рази на тиждень. За смаком він схожий на куряче яйце, тому його можна використовувати в якості замінника.

В авокадо також багато білка, тому він підійде для спортсменів. Крім того, в ньому міститься мідь, залізо, вітамін В2, вітамін А.

З фрукту прийнято робити суп, начинку для суші і салатів.

Гриби

Гриби – це прекрасне джерело білка для веганів. Крім того, в них міститься специфічна амінокислота – валін, яка відіграє величезну роль у рості та синтезі тканин тіла.

Також вони багаті залізом. Наприклад, у 200 грамах лисичок міститься добова норма заліза. Для веганів рекомендується вживання печериць, які допомагають організму засвоювати такий важливий кальцій.

З грибів можна зробити самостійні страви з гарніром, використовувати їх для супів або додавати в овочеве рагу.

Морська капуста

Морська капуста стане відмінним джерелом йоду для будь-якого вегана. Вона також багата на вітаміни групи B і особливо на вітамін В12, якого так не вистачає людям, які відмовилися від м’яса.

Її можна знайти в магазинах вже приготовлену. Самі з неї ви можете зварити суп або зробити салат. Також морську капусту можна просто замочити і з’їсти.

Сир тофу

Тофу підійде тим веганам, які стежать за своєю фігурою. При своїй низькій калорійності (75 Ккал на 100 грамів продукту) він багатий на повноцінний білок (8,1 на 100 грам), який так необхідний веганам.

Читайте: Горіхи замість м’яса. Хто такі вегетаріанці

У нього нейтральний смак, завдяки чому його можна поєднати з безліччю інших продуктів. Любителям чогось смачнішого, можна порекомендувати пошукати тофу з добавками перцю і паприки, грибів, кропу і навіть полуниці або вишні.

Твердий сир можна смажити у фритюрі, тушкувати і запікати.

Соєве м’ясо

Цей продукт може стати повноцінним замінником звичайного м’яса. У ньому містяться практично всі необхідні амінокислоти, вітаміни і мінерали.

Соєве м’ясо також багате на білок, який засвоюється організмом на 97%, що робить його необхідним практично для будь-якого вегана.

Цей продукт дуже ситний, не дивлячись на те, що в ньому міститься мала кількість жирів, а його калорійність в готовому вигляді – близько 110 Ккал на 100 грам.

Ще одним позитивним моментом є те, що його можна приготувати за 10-15 хвилин і навіть не обов’язково варити.

Хліб з цільнозернового борошна

На відміну від білого хліба, в ньому міститься набагато більше вітамінів і мінеральних речовин. У хлібі з висівками в 4 рази більше магнію, і в 10 разів більше клітковини.

Включення цього продукту в раціон допоможе веганам уникнути помилок в харчуванні і проблем з недоодержаними вітамінами і мінералами.

Сочевиця

Сочевиця – лідер за кількістю білка серед бобових продуктів. Крім того, її не потрібно довго готувати. Деякі сорти варяться всього 3-5 хвилин.

У веганській кухні її часто використовують в якості борошна для приготування котлет і фалафеля.

До слова, Факти ICTV також писали про те, що таке вегетаріанство.