У США жінку Шелбі Хінан, що працює медсестрою, звільнили з госпіталю через публікацію фото зі святкування Хелловіну.

Про це повідомляє New York Post.

На Хелловін Хінан з чоловіком вибрали собі образи популярної співачки Бейонсе і її чоловіка Джей Зі. Щоб бути схожими на зірок, пара використовувала грим, зробивши свою шкіру темною. Знімки зі свята пара опублікувала на своїй сторінці в соцмережі.

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Після цього жінка, яка побачила знімок, подзвонила в госпіталь і поскаржилася на медсестру. Хінан втратила роботу. Дівчина ситуацію не коментує і навіть видалила свою сторінку у Facebook.

Нагадаємо, американську журналістку Меган Келлі звільнили за питання, чи варто вважати наряд і мейкап “під афроамериканця” образливим.